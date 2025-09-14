Рыцарь, королевы и Василиса Премудрая

С 12 по 14 сентября в Ленинградской области проходили выборы губернатора региона, а также очередные и дополнительные выборы в муниципальные советы депутатов. На фоне чрезвычайных происшествий в 47-м регионе в дни голосования сами выборы проходили довольно спокойно. Наиболее яркими эпизодами этих выборов стали голосования местных королев красоты во Всеволожском районе, рыцаря в Выборге и детское обучающее голосование «Выбирай-Ка!» на 21 участке в нескольких районах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Голосование на избирательном участке №131 в поселке Лупполово Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Проект «Детское обучающее игровое голосование «Выбирай-Ка!» Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время голосования на избирательном участке №131 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Единый день голосования в Ленинградской области. Гатчинский округ, УИК №374 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 4 Голосование на избирательном участке №131 в поселке Лупполово Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Проект «Детское обучающее игровое голосование «Выбирай-Ка!» Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время голосования на избирательном участке №131 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Единый день голосования в Ленинградской области. Гатчинский округ, УИК №374 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

По данным на 18.00 воскресенья, 14 сентября, за три дня губернаторских выборов в Ленобласти проголосовало 836 тыс. 282 человека, что составляет 58,41% избирателей. За первый день избирательное право реализовали 368,4 тыс. человек (явка 26%). За второй день общее количество граждан, принявших участие в выборах губернатора, увеличилось до 669,3 тыс. (явка почти 47%).

По информации Избирательной комиссии Ленинградской области, на 1 июля 2025 года численность избирателей в регионе достигла 1 млн 434 тыс. 735 человек. Всего на территории 47-го региона во время выборов работало 1014 избирательных участков, 18 экстерриториальных участков было организовано в Санкт-Петербурге, 14 — в Москве, два — в Мариуполе. Помимо губернатора, ленинградцы выбирали депутатов совета депутатов шестого созыва Большеижорского городского поселения Ломоносовского района, а также депутатов советов депутатов в рамках дополнительных выборов в шести муниципальных образованиях: Сосновоборском, Ивангородском, Кингисеппском городских округах, Большелуцком сельском поселении Кингисеппского района, Тихвинском городском поселении и Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района.

Действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал 13 сентября в деревне Лупполово Всеволожского района. Глава региона отметил активность голосования ленинградцев и порадовался, что граждане участвуют в выборах с позитивным настроением. «Вспоминаю свои молодые годы, когда люди старшего поколения ждали выборы как маленький праздник. И я бы хотел, чтобы эта традиция возродилась, чтобы люди ходили на выборы с радостью, потому что невозможно планировать развитие с пессимизмом»,— отметил господин Дрозденко. После голосования губернатор проинспектировал новое общественное пространство в Лупполово, с удовольствием сфотографировался с детьми, но неожиданно спросил у местных руководителей, как здесь обстоят дела с обустройством бомбоубежищ. Представители администрации рассказали ему, что не во всех домах населенного пункта есть подвалы, но там, где они есть, организованы укрытия. Господин Дрозденко осматривать их не стал, видимо чтобы не нарушать праздничную атмосферу.

На фоне отсутствия сообщений о серьезных нарушениях во время голосования три дня выборов в Ленобласти тем не менее были отмечены рядом чрезвычайных происшествий в самом регионе.

Накануне первого дня выборов Ленобласть подверглась массивной атаке беспилотников. В ночь на 12 сентября в регионе объявили опасность атаки БПЛА, которая была отменена в 10:00. Губернатор Дрозденко сообщил ликвидации 30 дронов и возгорании судна в порту Приморск. Однако, как заявил председатель избиркома Ленобласти Михаил Лебединский, атаки не повлияли на работу участков. Все УИК в регионе и Петербурге в первый день голосования открылись вовремя.

В ночь на 14 сентября в 47-м регионе вновь была объявлена опасность в воздушном пространстве. Глава Ленобласти написал в своем телеграм-канале о четырех сбитых беспилотниках и возгорании на нефтеперерабатывающем заводе «КИНЕФ» нефтяной компании «Сургутнефтегаз» в Киришах. Господин Дрозденко заявил, что возгорание на территории предприятия удалось довольно оперативно ликвидировать, и информировал об отсутствии пострадавших.

Рано утром в воскресенье глава региона также сообщил о сходе нескольких вагонов порожнего товарного состава на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области. С рельсов сошли 15 вагонов, обошлось без жертв. Основной причиной ЧП была названа возможная диверсия. Движение поездов из-за аварии перекрыли в двух направлениях. В пути был задержан десяток электричек и несколько пассажирских и грузовых составов. Электропоезда на участке движения Сиверская — Луга отменили полностью. В данный момент движение электричек восстановлено.

Около 10 утра 14 сентября от губернатора появилось еще одно сообщение о другом инциденте на железной дороге. Вблизи станции Семрино в Гатчинском округе сошел с рельсов одиночный тепловоз. Погиб машинист. Власти Ленобласти напрямую связали все случившееся с диверсией с целью сорвать выборы в регионе.

При этом на протяжении всех трех дней голосования глава Леноблизбиркома докладывал, что выборы проходят спокойно. По его словам, за три дня поступило всего восемь обращений. Господин Лебединский поделился парой примеров.

В первый день житель Ленинградской области хотел проголосовать в Крыму, но такая возможность на этих выборах не предусмотрена. Во второй день в Леноблизбирком поступила жалоба жительницы Мурино, написавшей, что от ее дома до участка голосования идти 7–10 минут. Это, по мнению избирательницы, слишком большое расстояние. «Даже не знаю, как это прокомментировать»,— сказал господин Лебединский.

Заметным событием во время выборов стала яркая самопрезентация некоторых избирателей в отдельных районах. Так, во Всеволожском районе голосование украсили собой участницы конкурса красоты и материнства «Миссис Кудрово» и «Миссис Янино», пришедшие на участок с наградными лентами и коронами. Этим перформансом дамы хотели показать пример гражданской ответственности всем жителям региона.

В Выборге на выборы явился рыцарь в доспехах. Испытав некоторые сложности при проходе через рамку металлоискателя, средневековый воин, которым оказался реконструктор Выборгского замка Сергей Маркелов, оставил меч на входе на участок и реализовал свое избирательное право. Прессе креативный избиратель сказал, что участие в выборах — долг каждого, и пожелал процветания родному региону, а Выборгу — развития туристического потенциала.

«У нас пришли и белки, и волки, и медведи, но они были с паспортами и смогли проголосовать»,— рассказал о других примерах нестандартного подхода граждан к выборам Михаил Лебединский. Он напомнил: ранее Леноблизбирком пояснял, что избиратели в костюмах животных, ростовых кукол могут реализовать свое избирательное право при наличии паспорта, подтверждающего прописку в Ленобласти.

Во время губернаторских выборов в Ленобласти впервые реализовали проект детского обучающего игрового голосования «Выбирай-Ка!». Автором идеи выступила член Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области Наталья Громская.

12 и 13 сентября на некоторых УИК работали детские избирательные участки, на которых детям предлагалось выбрать главу волшебного леса. Среди кандидатов: богатырь Добрыня, Кощей Бессмертный, Баба-яга, Змей Горыныч, Василиса Премудрая, Кот Ученый.

Голосование проводилось в игровой форме. Следуя инструкциям организатора сказочных выборов — Зайки Выбирай-Ки, дети представляли себя жителями волшебного леса, которым необходимо проголосовать за героя, способного привести в порядок сказочный населенный пункт после урагана. В сведениях о кандидатах, представленных на информационных плакатах, сообщалось, что, например, богатырь Добрыня — сильный и умный, крепкий, добрый и справедливый защитник леса, Кот Ученый — мудрый, но с сезонными перепадами настроения, а стихоплет-частушечник, хулиган Кощей Бессмертный слушает музыку в стиле рэп и любит обижать зверей.

Как сообщила пресс-служба Леноблизбиркома, за два дня детского голосования в нем приняли участие 1226 маленьких ленинградцев. Победителем стала Василиса Премудрая. Второе место занял богатырь Добрыня.

Александра Тен