Эрмитажную премию присудили Михаилу Пиотровскому и Теодору Курентзису

По завершении XI СанктПетербургского международного форума объединенных культур состоялась церемония вручения Эрмитажной премии. В 2025 году ее лауреатами стали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и дирижер, основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna Теодор Курентзис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Как сообщили в пресс-службе петербургского правительства, церемония вручения премии прошла в Георгиевском зале Зимнего дворца. Ее провели заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, губернатор СанктПетербурга Александр Беглов и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Александр Бельский.

Господин Курентзис не смог присутствовать на вручении. Премию передали директору оркестра и хора musicAeterna оркестра Павлу Курдакову.

«Благодаря Михаилу Пиотровскому Эрмитаж – современный центр культуры мирового масштаба. Теодор Курентзис – один из самых ярких дирижёров современности, чье творчество возвышает и объединяет людей»,— заявил губернатор Петербурга.

Эрмитажная премия в области культуры и искусства присуждается ежегодно одному российскому и одному иностранному деятелю культуры за вклад в сохранение и популяризацию лучших образцов мирового культурного наследия и развитие международного культурного диалога. Лауреатов премии выбирает Экспертный совет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума объединенных культур в Петербурге.

Татьяна Титаева