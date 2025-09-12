В Ленинградской области стартовали выборы губернатора

В 8:00 в пятницу, 12 сентября, началось голосование на выборах губернатора Ленинградской области, оно продлится до 20:00 воскресенья 14 сентября. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леноблизбирком Фото: Леноблизбирком

Выборы проходят на 1058 избирательных участках. Семь из них располагаются в медучреждениях, еще один — в следственном изоляторе № 6 в Ломоносовском районе.

Также в общее число входит 44 экстерриториальных участка: в Санкт-Петербурге (18), Москве (14), ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях (12). В 10 из расположенных в новых регионах России участков голосование прошло досрочно с 3 по 9 сентября и только для военнослужащих.

Отдать свой голос смогут более 1,43 млн избирателей. Им предстоит выбрать главу региона из пяти представленных кандидатов: действующий губернатор Александр Дрозденко («Единая Россия»), Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Сергей Лисовский («Зеленые»).

Артемий Чулков