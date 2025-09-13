Из озера Сестрорецкий Разлив достали тело пропавшего патологоанатома

Поисково-спасательная служба достала тело заслуженного врача России, патологоанатома Бориса Ариэля. Его нашли на другом берегу водохранилища Сестрорецкий Разлив, пишет 78.ru.

Поиски врача начались 13 сентября, после того как господин Ариэль не пришел в столовую, в которой они с другом планировали поесть. Утром в субботу патологоанатом отправился на прогулку.

Его вещи нашли у Сестрорецкого разлива. Очевидцы заметили, как врач плавал в озере в 9:00. Он заверил прохожих, что с ним все хорошо.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к поискам Бориса Ариэля подключились спасатели.

Татьяна Титаева