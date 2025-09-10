После обысков в «Лидер Консалт» задержали двух руководителей «ЛК Менеджмент»

Полиция на двое суток задержала владельца ООО «ЛК Менеджмент» группы «Лидер Консалт» Дмитрия Кима и генерального директора компании Аркадия Михайлова. В «Лидер Консалт» и связанные с фирмой организации 10 сентября пришли с обысками, пишет «Фонтанка».

Сотрудники экономической полиции проверили компании группы, которая занимается наемом и обслуживанием иностранных работников для петербургских фирм. В перечень направлений работы «Лидер Консалт» также входит медицинский сервис, профосмотры.

По результатам обысков на двое суток в порядке 91-й ст. УПК задержали двух руководителей «ЛК Менеджмент». Операция прошла в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция выявила канал незаконной легализации 1,5 тыс. мигрантов в Петербурге.

Татьяна Титаева