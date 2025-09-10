АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам Таврического банка

Вкладчикам Тварического банка начали выплачивать страховые возмещения, сообщает агентство по страхованию вкладов (АСВ) 10 сентября. В сообщении компании уточняется, что вкладчики могут обратиться с заявлением о выплате через сайт АСВ или «Госуслуги».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства перечислят по номеру карты «Мир» или по реквизитам счета. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить порядка 57 тыс. вкладчиков, из которых 234 — юридические лица.

Размер страхового возмещения — 1,4 млн рублей, включая начисленные проценты по вкладам. Вкладчики, которые держали на счетах сумму выше указанной, должны подать требование кредитора.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Центробанк 3 сентября отобрал лицензию у петербургского банка «Таврический», который занимал 60-е место в списке российских банков. Это случилось из-за отсутствия перспектив дальнейшей реализации модели санации.

Андрей Маркелов