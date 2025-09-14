Явка на выборах губернатора Ленобласти к вечеру 14 сентября составила 58,41%

По данным на 18:00 14 сентября, за три дня губернаторских выборов в Ленинградской области проголосовало 836 282 человека, что составляет 58,41% избирателей. Такие цифры вечером в воскресенье представил Леноблизбирком.

В 20:00 все избирательные участки региона перейдут в режим подсчета голосов, уточнил глава областной комиссии Михаил Лебединский.

А пока Леноблизбирком подвел итоги детского голосования «Выбирай-Ка!». За два дня обучающей игры в ней приняли участие 1226 маленьких ленинградцев. Победителем в выборах главы сказочного леса стала Василиса Премудрая. Второе место у богатыря Добрыни.

Напомним, что кандидатами на должность губернатора Ленинградской области, в свою очередь, являются Александр Дрозденко («Единая Россия»), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский от партии «Зеленые», Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Игорь Новиков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Александра Тен