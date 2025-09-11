В Петербурге провели 60 обысков и задержали 10 человек по делу «Лидер Консалт»

Полиция Санкт-Петербурга накрыла масштабный канал нелегальной миграции через компанию «Лидер Консалт» и фирмы группы. По итогам прошедших накануне обысков задержали десять человек, среди которых и лица, занимающие руководящие должности.

В пресс-службе регионального управления МВД РФ сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В ведомстве полагают, что на протяжении пяти лет фигуранты предоставляли строительным и клининговым фирмам, сервисам доставки персонал. Официальными работодателями числились организации группы, которые на самом деле никакую хозяйственную деятельность не вели, были зарегистрировали лишь для минимизации рисков и последствий при трудоустройстве иностранных граждан.

Злоумышленники составляли документы так, чтобы никакой юридической силы бумаги не имели. Это позволяло компаниям скрываться от контроля со стороны компетентных органов. При этом документы могли служить формальным основанием для принятия решения о продлении сроков действия трудовых патентов и сроков временного пребывания указанных иностранных граждан на территории РФ.

Следствие установило, что незаконная схема была использована для легализации восьми граждан государств ближнего зарубежья. Их число, полагают, может исчисляться сотнями.

Полиция 10 сентября провела свыше 60 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных фирм. По их итогам в следственные органы доставили несколько десятков человек для проведения процессуальных действий.

«10 фигурантов, в том числе руководители крупной консалтинговой компании, допрошены в качестве подозреваемых и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение»,— добавили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после обысков в «Лидер Консалт» задержали двух руководителей «ЛК Менеджмент».

Татьяна Титаева