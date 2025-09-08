В одной из петербургских гостиниц нашли тело зарезанной школьницы

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 15-летней школьницы, труп которой был обнаружен в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Ход и результаты расследования контролирует городская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Номер апарт-отеля на Витебском проспекте, где произошло убийство несовершеннолетней

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Тело девушки было найдено накануне. В СКР сообщили, что молодой человек пригласил знакомую в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ей ножом множественные удары, а также ранил себя. Подозреваемый сейчас находится в больнице.

«Следствием проведен осмотр места преступления, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — уточнили в комитете.

Как стало известно «Ъ-СПб», молодые люди познакомились несколько лет назад в интернете. Предполагаемый убийца является уроженцем Южно-Сахалинска, а сама погибшая проживала в Павловске. Трагедия произошла в гостинице In2it.

Андрей Кучеров