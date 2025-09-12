«Биотроф» усилит питание

ООО «Биотроф» Георгия Лаптева и Натальи Новиковой запустил производственный комплекс по выпуску кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в Тосненском районе Ленобласти. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей. С открытием нового завода компания завершит полный перевод производства с территории Петербурга в Ленобласть и увеличит выпуск продукции в два-три раза. Это укрепит положение отечественных компаний на рынке биодобавок, но все равно пока не устранит проблему зависимости от импорта иностранных компонентов, говорят эксперты.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ На новом производстве будут выпускаться кормовые добавки для сельскохозяйственных и непродуктивных животных

Площадь нового производства превышает 7 тыс. кв. м. В состав комплекса вошли административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса. Проектная мощность комплекса — 1,3 тыс. тонн готовой продукции в год: 300 тонн в жидком виде, 1000 тонн — в сухом. На новом производстве будут выпускаться кормовые добавки для сельскохозяйственных и непродуктивных животных, жидкие биоконсерванты для заготовки объемистых кормов, а также выпуск заквасок для переработки молока и производства кисломолочной продукции: ряженки, йогурта, снежка, простокваши, сметаны, творога. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, продукция предприятия станет важным компонентом в рационе племенных животных и позволит повысить продуктивность животноводства региона.

Компания заключила соглашение о реализации проекта с Ленобластью в 2023 году на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда стоимость проекта оценивалась в 500 млн рублей, а планируемым сроком окончания строительства назывался 2024 год. Как рассказала «Ъ-СПб» заместитель директора по финансам «Биотрофа» Дарья Тюрина, сдвиг сроков ввода предприятия связан с небольшими изменениями в проекте и подведением сетей. С корректировкой проектной документации связано и удорожание проекта. Также на стоимость повлияло общее удорожание строительных работ, объяснила представитель компании.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Биотроф» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с сентября 1999 года. Учредителями компании в равных долях являются Георгий Лаптев и Наталья Новикова. По данным финансовой отчетности компании, ее выручка в 2024 году выросла на 2% по сравнению с 2023 годом, а чистая прибыль снизилась на 4%, до 210,6 млн рублей.

Прежнее производство компании находилось на территории Ижорских заводов в Колпино и занимало площадь 2,3 тыс. кв. м. Мощность площадки достигала 100 тонн жидких и 500 тонн сухих продуктов в год. Старые площади находятся в собственности компании, но пока решение об их дальнейшем использовании не принято, уточнила госпожа Тюрина.

По данным ID-Marketing, производство премиксов в России в 2023 году увеличилось на 6%, до 553,7 тыс. тонн, в целом с 2019 года прирост составил 9%. Объем продукции рынка белково-витаминных добавок составлял 166 тыс. тонн в год. Из отечественных производителей наиболее заметны «Биотроф», «Сиббиофарм», «Алтбиотех» и ряд более мелких предприятий, сосредоточенных на пробиотиках, энтеросорбентах, заквасках и консервантах. Из зарубежных присутствуют Cargill, Alltech, Lallemand, Chr. Hansen. Эти компании формируют основу предложения в разных сегментах: от базовых витаминов до комплексных премиксов и добавок для повышения продуктивности животных.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева констатирует, что сегодня российский рынок кормовых добавок для сельхозживотных восстанавливается после кризисных лет. После провала в пандемийные годы объемы выпуска постепенно растут, однако основные вызовы сохраняются.

«Отрасль остается сильно зависимой от импорта ключевых компонентов, таких как аминокислоты, витамины и ферменты. Это создает основное давление на стоимость продукции и доступность компонентов. Кроме того, фермеры сталкиваются с колебаниями цен, задержками поставок и вопросами качества отдельных продуктов»,— отмечает аналитик.

Госпожа Косарева рассуждает, что планы «Биотрофа» увеличить выпуск до 1,3 тыс. тонн в год дают компании возможность укрепить позиции в нишевых сегментах, таких как пробиотики, закваски и консерванты. «В масштабах всего рынка это небольшой процент, но в пределах Северо-Западного региона компания сможет закрепиться. Доля компании на рынке вырастет, но не станет значимой в национальном масштабе»,— дает оценку эксперт «ВМТ Консалт».

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров обозначает, что ключевым вызовом для производителей биодобавок остаются высокая стоимость заемных средств и окупаемость инвестиций в условиях высокой ключевой ставки. «Учитывая, что линейка продукции "Биотрофа" относится к категории концентрированных добавок, они могут поставляться на значительные расстояния. То есть география поставок может охватывать как минимум весь Северо-Западный федеральный округ, а также близлежащие регионы европейской части России»,— заключает аналитик.

Госпожа Косарева добавляет, что широкий географический охват (дальние регионы, например Сибирь, Дальний Восток, зарубежные страны) потребует значительных вложений: на транспорт, регулирование, сертификаты, маркетинг. Поставки за рубеж теоретически возможны, особенно в страны ЕАЭС или СНГ, где барьеры ниже. «Но "Биотроф" должен показать, что продукт соответствует требованиям по качеству, стабильности, безопасности и так далее»,— предупреждает она. В целом эксперты оценивают увеличение объемов производства петербургской компании как положительный сигнал для отрасли, позволяющий отечественным хозяйствам получать больше качественных добавок, снижать зависимость от импорта и создавать условия для интеграции технологий мониторинга здоровья животных с эффективными кормовыми решениями. «Это шаг в сторону усиления отечественного предложения, но масштаб все равно мал относительно общего объема рынка»,— резюмирует управляющий партнер «ВМТ Консалт».

Александра Тен