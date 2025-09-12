В Ленобласти объявили воздушную опасность из-за возможной атаки беспилотников

В небе над территорией Ленинградской области снова объявлен режим воздушной опасности в связи с возможной атакой беспилотников. Об этом в ночь на 12 сентября в своем Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета»,— говорится в сообщении.

Никаких подробностей произошедшего пока не уточняется.

«Ъ-СПб» писал, что в последний раз сообщения об атаках беспилотников на территории Ленобласти появлялись в конце августа. Из-за этого в петербургском аэропорту Пулково в очередной раз вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Андрей Цедрик