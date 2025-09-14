В результате схода с рельсов грузовых вагонов в Ленобласти погиб машинист поезда

В Ленинградской области проводятся проверочные действия и восстановительные работы в связи со сходом с рельсов тепловоза близ станции Семрино в Гатчинском округе. В результате инцидента погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в связи со сходом грузовых вагонов на перегоне Строганово — Мшинская временно отменены семь пригородных поездов. 12 электричек следуют только до железнодорожной станции Сиверская.

Изменен маршрут следующих пассажирских поездов: № 839 «Ласточка» Санкт-Петербург — Печоры, № 50 Минск — Санкт-Петербург, № 84 Гомель — Санкт-Петербург. Время в пути увеличится до шести часов.

Кроме того, электропоезда отправлением из Санкт-Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск.

Для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская — Луга. Расследование произошедшего находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте происшествия работают саперы.

