«Дом.РФ» выставит на торги здание ФСИН рядом с бывшей тюрьмой «Кресты»

АО «Дом.РФ» объявило об изъятии здания на Арсенальной набережной, дом 7. Объект закреплен на праве оперативного управления за федеральным казенным учреждением «Колония-поселение № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

Протокол голосования правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, опубликовали на сайте «Дом.РФ». Площадь здания составляет почти 1000 кв. м. Оно находится рядом с бывшей тюрьмой «Кресты», которое прежде уже было реализовано на торгах АО «Дом.РФ». По итогам аукциона ФСИН перечислят 50% денежных средств от реализации имущества.

Татьяна Титаева