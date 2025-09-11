Суд в Петербурге оштрафовал депутата Амосова за пост с фотографией Навального

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о наложении штрафа в отношении депутата городского Заксобрания Михаила Амосова по ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) за публикацию поста с фотографией Алексея Навального. По решению суда парламентарий заплатит за это правонарушение 1,5 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение дела по существу в отношении депутата Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга Михаила Амосова, обвиняемого в демонстрации экстремистской символики, в Калининском районном суде. Депутат ЗакС Санкт-Петербурга Михаил Амосов перед началом заседания суда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«К этому все и шло, именно такое наказание мы и просили. Поэтому никаких апелляций не будет. Свой проступок я осознал и раскаялся. Еще раз повторил все это судье. Если бы знал, что это незаконно, конечно же, не стал бы так поступать»,— заявил господин Амосов в разговоре с «Ъ-СПб».

Политик еще раз подчеркнул, что удалил пост с фотографией сразу же после того, как узнал, что полиция составила административный протокол.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Калининский райсуд вернул протокол по делу Михаила Амосова в полицию на доработку. Как уточняла защитник депутата Натэла Пономарева, вряд ли Центр Э успеет доработать документ до окончания срока давности по этому административному делу.

