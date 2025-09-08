Новый логистический комплекс Wildberries в Шушарах начал прием товаров

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ — «Ъ-СПб») объявила о начале приема поставок на логистический комплекс в Шушарах, построенный вместо сгоревшего склада в январе 2024 года. С 8 сентября новый склад доступен для приема товаров по модели продаж «Маркетплейс» (со склада продавца), сообщили в компании.

Площадь логистического центра составляет 106 тыс. кв. м. При полном запуске его вместимость достигнет 58 млн товаров. В ближайшее время также планируется установка трехуровневого автоматического сортировочного конвейера, производительность которого с прогнозируемой производительностью составит до 1,5 млн товаров в сутки, отметили в РВБ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый склад Wildberries в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию в середине июля текущего года.

Напомним, что крупный пожар на прежнем складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января 2024 года. Возгорание тушили на площади 70 тыс. кв. м, пожару был присвоен пятый максимальный уровень сложности. На момент начала пожара на складе находились 1200 человек, их удалось спасти.

Андрей Цедрик