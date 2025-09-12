Над Ленобластью сбито более 30 БПЛА, в порту Приморск горело судно

Ночью и утром 12 сентября силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 беспилотников. Во время атаки на регион в порту Приморск загорелись судно и насосная станция. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Открытое горение на судне удалось ликвидировать, уточнил глава региона в 6:26. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет. Пожар на насосной станции потушен, написал господин Дрозденко в 7:11.

Осколки и обломки БПЛА упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Пулково ввели план «Ковер» в связи с атакой беспилотников на Ленобласть.

Артемий Чулков