Жительница Ленобласти пострадала при массированной атаке БПЛА на регион

Ленинградская область 12 сентября столкнулась массовой атакой беспилотников. Утром этого же дня над регионом сбили еще пять дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты ликвидировала система ПВО. Пять БПЛА сбили над Ленобластью за период с 8:00 до 12:00.

«По уточненным данным в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района, медицинская помощь потребовалась женщине. В настоящее время в состоянии средней тяжести она госпитализирована в Лужскую больницу»,— написал в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Угрозу воздушной опасности отменили в регионе в 10:12, о чем сообщил глава региона. По его информации на 6:00, в небе субъектом сбили более 30 дронов. Из-за атаки беспилотников в аэропорту Пулково вводили план «Ковер».

Татьяна Титаева