Петербургские чиновники прибыли в Узбекистан для укрепления деловых связей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией прибыл в Узбекистан для укрепления существующих и установления новых деловых и культурных связей. В планах также подписание Дорожной карты по сотрудничеству между Петербургом и Ташкентом на 2026-2028 годы.

В Смольном отметили, что товарооборот между Северной столицей и Узбекистаном последние годы стабильно увеличивается. По итогам прошлого года показатель вырос на 19% и достиг почти 589 млн долларов. Власти города теперь стремятся преодолеть отметку в миллиард долларов.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил высокую результативность межрегионального сотрудничества. Он назвал Петербург в числе регионов, которые вносят значительный вклад в развитие всего комплекса отношений. Наш приоритет – укрепление торгово-экономического сотрудничества»,— заявил губернатор Петербурга.

Также петербургская делегация примет участие в церемонии открытия памятника «Ленинградский монумент» в Мемориальном комплексе «Парк Победы». Александр Беглов также запланировал встречу с блокадникам, проживающими в Узбекистане.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Новом Ташкенте планируют возвести «Квартал Санкт-Петербурга».

Татьяна Титаева