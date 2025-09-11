В Ленобласти открыли производство кормовых добавок площадью 7 тыс. кв. м

Компания «Биотроф» ввела в эксплуатацию комплекс по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных площадью 7 тыс. кв. м в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности региона.

Открытие предприятия компании «Биотроф» в Тосненском районе ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Итоговый объем инвестиций составил около 1 млрд рублей. На территории комплекса располагаются административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса. Проектная мощность предприятия — 1,3 тыс. тонн готовой продукции в год, из которых 300 тонн в жидком виде и 1 тыс. тонн в сухом.

Открывая новую площадку, «Биотроф» полностью переносит производство с предприятия в Колпино в Ленинградскую область. Соглашение о строительстве нового завода было подписано между компанией и правительством региона в рамках ПМЭФ-2023.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Кировский завод в 2025 году запустит новое предприятие за 15 млрд рублей.

Артемий Чулков