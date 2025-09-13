В Петербурге развернули поиски известного патологоанатома Бориса Ариэля

Заслуженный врач России, патологоанатом Борис Ариэль пропал в Сестрорецке. Для его поисков привлекли спасателей, пишет 78.ru.

Господин Ариэль ежедневно по утрам отправлялся на прогулку со скандинавскими палками. Обычно он возвращался домой до 10:00. Во время поисков его вещи нашли возле Сестрорецкого разлива.

Борис Ариэль руководит отделом в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии. За свою карьеру он выпустил свыше 350 научных трудов.

По словам друга патологоанатома, они планировали поесть в столовой после прогулки господина Ариэля. Однако тот не вернулся. Позже искать врача стали помогать пожарные и поисково-спасательная служба. Для исследования озера задействовали специальное оборудование.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Ленинградской области с начала года потерялось более 300 человек.

Татьяна Титаева