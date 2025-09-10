Для создания квартала «Санкт-Петербург» в Новом Ташкенте разработали три проекта

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову во время визита в Узбекистан представили три варианта будущего квартала «Санкт-Петербург» в Новом Ташкенте. Глава города также посетил место, где будет реализован проект.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, рабочая группа, в которую вошли руководители профильных органов власти, проектных организаций, архитектурных бюро и строительных компаний, разработала три варианта архитектурных решений для квартала.

Первый назвали «Парадный Петербург», он включает отсылки к самым известным достопримечательностям города на Неве. Основным элементом предложили сделать арку, она подобна арке Главного штаба на Дворцовой площади. Далее идет круглая площадь с шаром-фонтаном в центре (как на Малой Садовой улице). Архитекторы также предусмотрели парк-сквер с павильонами, фонарями и декоративными деталями.

Концепция «Петербургские улицы» напоминает о самых известных улицах Северной столицы. Авторы решили сформировать уличный фронт из разновысотных и разностилевых жилых домов.

Эти два варианта разработали еще в июне, третий был подготовлен позже, он включает образы парадного Петербурга и характерную застройку центральной части города. Концепция получила название «Петербургские кварталы».

«Это действительно Петербург – узнаваемый, классический и при этом современный»,— оценил проект господин Беглов. Губернатор заявил о готовности поделиться с узбекистанскими коллегами лучшими наработками в сферах благоустройства, создания комфортной городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и развития транспортной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские чиновники прибыли в Узбекистан для укрепления деловых связей.

Татьяна Титаева