Суд в Петербурге избрал меру пресечения фигурантам дела ГК «Лидер Консалт»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения основным фигурантам дела об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). В общей сложности по нему проходят десять человек, связанных с ГК «Лидер Консалт» и аффилированными ей фирмами.

Заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по избранию меры пресечения фигурантам дела об организации незаконной миграции, связанным с ГК «Лидер Консалт» и аффилированными ей фирмами в Санкт-Петербурге. На фото: генеральный директор «ЛК Менеджмент» Дмитрий Ким.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, обвиняемые разработали преступный план по организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан путем оформления им документов и дальнейшего трудоустройства в строительных и клининговых фирмах, а также в сервисах доставки. Официальными работодателями числились организации группы, которые на самом деле никакую хозяйственную деятельность не вели, были зарегистрированы лишь для минимизации рисков и последствий при трудоустройстве мигрантов.

В зависимости от роли каждому фигуранту избрана разная мера пресечения — в частности, Дмитрий Ким, Сергей Полукаров и Залим Накацев отправлены под стражу, Елена Сорока отделалась домашним арестом. Срок избранной меры — до 9 ноября, уточнили в пресс-службе судов. По остальным подозреваемым решение будет принято позднее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общей сложности по делу ГК «Лидер Консалт» в Петербурге было проведено свыше 60 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных фирм. По их итогам для проведения процессуальных действий в следственные органы доставили несколько десятков человек.

Андрей Цедрик