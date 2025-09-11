Грунта для ареста не хватило

В Санкт-Петербурге суд отказал следствию в аресте заместителя директора АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) Алексея Хренова и бизнесмена Василия Савенкова, назначив им запрет определенных действий. Фигуранты, по версии правоохранителей, изготовили документы, содержащие ложную информацию об утилизации грунта из шахты станции «Театральная» на сумму 2,5 млн рублей. Ранее по обвинению в превышении должностных полномочий в рамках другого дела был заключен под стражу бывший глава МССС Владимир Шмидт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хренов, по версии следствия, вместе с сообщниками намеревался получить деньги за невыполненные работы при строительстве «оранжевой» линии метро

В среду, 10 сентября, Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий заместителю директора по строительству МССС Алексею Хренову. Ему вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Топ-менеджер, по версии следствия, вместо с сообщниками намеревался получить деньги за невыполненные работы при строительстве «оранжевой» линии: фигуранты якобы собрали документы, в которых содержались ложные сведения о вывозе грунта из шахты № 574 станции «Театральная», расположенной между «Спасской» и «Горным институтом», где в настоящее время готовятся к строительству двух выходов.

«Хренов, действуя с иными лицами, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга, не позднее 24.01.2025 совместно с соучастниками приискали документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении комплекса работ по разработке, вывозу и утилизации грунта из шахты станции "Театральная" на общую сумму 2 555 733.60 руб.»,— говорится в материалах дела.

Деньги предполагаемые соучастники преступления не получили, так как Казначейством в переводе было отказано, уточнили в объединенной пресс-службе городских судов.

Господин Хренов был задержан 9 сентября, и тогда же ему предъявили обвинение. Вместе с ним в суд привезли и гендиректора ООО «Альянс Сервис» Василия Савенкова, чья фирма занимается сбором и утилизацией отходов. Ему вменяется та же статья УК. Как стало известно «Ъ-СПб», предпринимателя суд также не стал арестовывать, избрав ему ту же меру пресечения, что и господину Хренову. По решению суда обвиняемым запрещено общаться с между собой, а также со свидетелями и другими участниками дела. Также им нельзя отправлять и получать почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться мобильной связью и интернетом.

«Альянс Сервис» был создан в 2019 году и работает в сфере сбора неопасных отходов. Василий Савенков возглавляет компанию с момента ее основания. В 2024 году выручка ООО составила 145,4 млн рублей, увеличившись на 30% по сравнению с предыдущим годом (111,9 млн рублей). По объему выручки фирма занимает 30-е место в Петербурге и 588-е в России. «Метрострой Северной Столицы» является основным подрядчиком при строительстве объектов инфраструктуры петербургского метрополитена. Предприятие создано осенью 2020 года и стало правопреемником обанкротившегося в 2021 году АО «Метрострой». Компания взялась достраивать те станции подземки, которые на тот момент находились на стадии реализации: «Казаковская», «Путиловская», «Театральная» и «Горный институт».

Примечательно, что бывший глава МСС Владимир Шмидт, стоявший практически у основания предприятия, был задержан под самый конец 2023 года, когда занимал должность заместителя председателя комитета по транспорту Смольного, вместе с экс-главой ведомства Андреем Левакиным. Им вменили превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Чиновники, по версии следствия, хотели создать видимость соблюдения сроков строительства пересадочного узла на станциях «Путиловская» и «Кировский завод» и организовали стройплощадку, не дожидаясь положительного заключения госэкспертизы.

Андрей Кучеров