Пятница прошла православно

Утром в пятницу, 12 сентября, по Невскому проспекту прошел традиционный крестный ход, приуроченный ко дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира. В этом году в рядах православных насчитывалось до 75 тыс. человек. Крестный ход прошел без участия патриарха Кирилла. Главный проспект заполнили студенты, спортсмены, бойцы СВО и монархисты под возгласы «Христос воскрес — воистину воскрес» и «Мы русские, с нами Бог». Как прошел крестный ход в Петербурге — в репортаже «Ъ-СПб».

Крестный ход по Невскому проспекту к площади Александра Невского

Крестный ход по Невскому проспекту к площади Александра Невского

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В этом году Невский проспект перекрывался не так, как раньше. Утром автотранспорт еще ездил по нему, да и потом проспект перекрывали лишь частично. Возможно, представители Смольного по опыту прошлого года, когда движение было полностью перекрыто, поняли, что это неэффективно. А может, это было связано с тем, что, в отличие от прошлого года, в город не приехал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Еще во время утренней службы колонна начала формироваться у Казанского собора. Из метро торопливо выбегали молодые люди, в подрясниках по которым можно было понять, куда идти, чтобы не столкнуться с перекрытиями. Сталкивались они только с толпами петербуржцев, которые тоже пытались как-нибудь пробиться через ограждения и охрану. У собора уже стояли сотни священнослужителей в золотых убранствах и поправляли блестящие на солнце кресты. Некоторые из них взяли с собой детей, которых одели тоже соответствующе. Некоторые родители с колясками и родственники людей с инвалидностью пробивались в эту золотую колонну из интереса и чтобы испросить благословения у такого количества батюшек, которое в обычный день ни за что не увидишь.

За выделяющимся авангардом церковнослужителей выстроились группы казаков, сотрудников МВД России, студентов и спортсменов из разных городов, представителей монархических и националистических движений, а также рядовые граждане. В СПбГУ для того, чтобы учащиеся смогли посетить крестный ход, и вовсе отменили занятия. Но, как рассказали «Ъ-СПб» пришедшие студенты и преподаватели университета, часть учащихся в итоге предпочла остаться дома. В толпе стояли и бойцы СВО из ЧВК «Вагнер», бригады «Эспаньола», ЧВК «Редут» и других батальонов.

Ход начал двигаться в 11 часов под звуки переносной звонницы. Это совпало с СМС-уведомлением МЧС об окончании угрозы БПЛА, что позабавило некоторых батюшек, которые в этот момент отвлеклись на прочтение сообщения.

Петербуржцы между собой обсуждали, как хотят «не посрамиться» перед московским крестным ходом. Но количеством посоревноваться не получилось. Даже первые колонны в сравнении с прошлым годом поредели. Во главе шествия шли спикер ЗакСа Александр Бельский, вице-губернатор Наталья Чечина, ректор СПбГУ Николай Кропачев в сопровождении охраны, депутаты ЗакСа Павел Крупник и Константин Чебыкин, а также депутат Госдумы Михаил Романов.

«Слава Богу, мы казаки! Слава Богу!» — раздавались возгласы понятно из какой группы крестного хода. Пожалуй, именно среди казаков была самая заметная дисциплина. Поэтому они поругивались на СМИ: «Пресса, портите нам все, мы снова криво идем. На месте стой, раз-два. Выровнялись!» И пошли снова ровно, выкрикивая «Любо, казаки!» После жесткой дисциплины, следовавшая за казаками группа молодых спортсменов смотрелась на контрасте: ребяческий гам, смех, селфи, переписка в телефонах.

Монархисты традиционно подняли над Невским проспектом изображения страстотерпца Николая II, имперские стяги, флаги 1914 года, флаг Донского казачьего полка генерала Бакланова, а также полотна с символикой Новороссии. Длилось это недолго, организаторы попросили их «воздержаться от политики». Хотя ребята из «Молодой гвардии Единой России» и Юнармии спокойно прошлись по всему маршруту крестного хода без замечаний. Но и без излишнего энтузиазма, в отличие от русских движений.

Над колоннами под церковное пение реяли флаги «Вагнера», «Русской общины», общества «Царьград». Они появлялись чаще, чем флаги России. Собравшиеся, помимо традиционного «Христос воскресе» и церковных песнопений, скандировали «Слава Богу за все», «Мы русские, с нами Бог», «Вера вечна, вера славна, наша вера православна» и даже «Господи, прости нас за все».

В колонне проходила семья, которой внезапно позвонил по видеосвязи родственник с фронта. «Ты теперь с нами на крестном ходу! Ждем тебя очень-очень сильно, возвращайся, ради Бога. Идем и молимся за окончание этого всего»,— причитала бабушка. В разговоре с «Ъ-СПб» они поделились, что после того, как близкие уехали воевать, они посвятили всю жизнь тому, чтобы собирать гуманитарную помощь, но силы уже заканчиваются. «Вот люди вокруг, здесь, дают надежду какую-то. Может, еще получится с новой силой начать помогать»,— заключили они.

«А вы у себя в газете разместите фотографию! Объявление у себя дайте в прессе, что девушка хорошая, православная, надо брать!»— комментировал работу фотографа один из участников крестного хода. Рядом чистейшим голосом девушка распевала «Аллилуйя». Как оказалось, солистка музыкального театра. «Я вас помню! Вы у отца Сергия Романова служили! Теперь тут?»— поймала одна женщина другую в монашеском одеянии. «Пришлось перебраться сюда, да»,— отвечала последняя.

На подходе к площади Александра Невского участников крестного хода, которые шли в голове шествия, поприветствовал молебном митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который призвал обязательно передавать следующим поколениям лозунг «Вера, традиции, единство». По его словам, все прошедшие в крестном ходе сейчас совершили молитву за Петербург и Россию. «С нами правда, а значит, с нами Бог»,— заключил митрополит. На правде настаивал и губернатор Александр Беглов: «Не в силе Бог, но в правде. Мы вместе с нашим президентом и патриархом. Святый княже Александре, моли Бога о нас».

Официально мероприятие закончилось, а толпа на площади превратилась в большую очередь в метро. В коротком, но долгом пути до подземки встречались просящие милостыню. Православные после шествия были благосклонны к помощи ближнему и то и дело подкидывали монеты. «Расстроен, что Москву мы не обгоним. Ну их все-таки мы никак не обгоним»,— расстраивался в разговоре с другом член «Русской общины». В этом году на крестный ход пришло около 75 тыс. человек, на 325 тыс. меньше, чем в столице.

