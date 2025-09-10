Замдиректора «Метростроя» задержали в Петербурге по подозрению в крупном хищении

В Петербурге сотрудниками ФСБ задержан заместитель директора по строительству АО «Метрострой Северной Столицы» Алексей Хренов. Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при утилизации грунта во время строительства. Об этом со ссылкой на собственный источник в силовых ведомствах вечером 10 сентября сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным издания, по этому делу также задержан гендиректор ООО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» Дмитрий Кузнецов.

Как в свою очередь уточняет «Деловой Петербург», господина Хренова задержали после обысков на 48 часов. Речь может идти о подряде на утилизацию грунтов на сумму 20 млн рублей. Подрядчик обязался сначала утилизировать грунты на одной из площадок МСС и после этого отвозить материалы на площадку своей компании. Однако по факту утилизации не происходило — на территорию свозился сам грунт, что значительно дешевле.

Позднее «Фонтанка» сообщила, что Ленинский районный суд избрал Алексею Хренову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему не разрешено общаться с подозреваемыми, свидетелями, использовать средства связи и интернет.

Официальных сообщений от правоохранительных органов по поводу задержания замдиректора МСС на момент подготовки материала не поступало. В самой компании данную информацию также пока не прокомментировали.

Андрей Цедрик