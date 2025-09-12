В центре Петербурга перекрыто движение из-за крестного хода

В связи с проведением крестного хода в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября в центре Санкт-Петербурга вводятся ограничения движения. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

От дома по адресу Невский проспект, 175 до площади Александра Невского 12 сентября перекрыто движение по Невскому проспекту с 8:00 до 13:30, как и на площади Александра Невского. С 10:00 до 12:30 будет закрыт проезд по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского.

На 12 сентября перекрыто движение на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского (боковой проезд). С 6:00 до 12:30 в пятницу запрещено движение транспортных средств на Казанской площади, на участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, на переулке Сергея Тюленина.

С 7:00 до 12:30 закрыт проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, четной стороне набережной канала Грибоедова от набережной реки Мойки до Невского проспекта и участкам Инженерной и Итальянской улиц от набережной канала Грибоедова до площади Искусств.

Артемий Чулков