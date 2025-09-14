Нервная ночь: новая атака БПЛА, пожар на КИНЕФе и сход вагонов в Лужском районе

В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крупнейшем на Северо-Западе нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ в городе Кириши. Об этом ночью в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, возгорание на территории завода ликвидировано, пострадавших нет. Завод принадлежит нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Губернатор отметил, что в Киришском районе в ночь с 13 на 14 сентября было сбито четыре беспилотника.

В аэропорту Пулково в связи с данной атакой были введены ограничения на вылет и прием самолетов. Расписание будет корректироваться, сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта. В 06:53 в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» уточнили, что все ограничения сняты.

Также Александр Дрозденко сообщил о сходе трех вагонов порожнего товарного состава в Лужском районе на перегоне Строганово — Мшинская. На месте работают правоохранительные органы. «Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы»,— говорится в сообщении. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек.

Ранее «Ъ-СПб» писал о ликвидации 30 БПЛА над Ленобластью и возгорании судна в порту Приморск в ночь на пятницу, 12 сентября.

Андрей Ершов