Деэскалация на Ближнем Востоке, саммит НАТО и свадьба Безоса
Чем запомнилась неделя 23–28 июня: цифры, цитаты и факты
Цифры недели
С 1 июля тариф на передачу электроэнергии для бизнеса превысит общероссийский предельный уровень в 11,6% в 45 субъектах, а для населения — в 53 регионах.
Президент США Дональд Т рамп покидает пресс-конференцию после завершения саммита НАТО
Фото: Alex Brandon / AP
Задолженность россиян по кредитным картам превысила 575 млрд руб.
Доля российских компаний, заявивших об ухудшении своего состояния, достигла максимума за четыре года — 34%.
С 6 июня котировки бензина АИ-92 подскочили на 10,8% и достигли рекорда с осени 2023 года, АИ-95 — на 9,7%.
Число пунктов выдачи заказов в городах-миллионниках выросло на 32% за год.
Медиапотребление в РФ упало на 3% из-за проблем с YouTube.
Средний чек на покупку одежды и обуви российских брендов за год увеличился на 11%.
Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований на июль—август снизилась на 26,7% год к году.
По итогам саммита НАТО страны альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.
Свадьбу 61-летнего Джеффа Безоса и 55-летней Лорен Санчес в Венеции оценивают от $46 млн до $56 млн.
Цитаты недели
«Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят не переставая» (президент РФ Владимир Путин о западной экономике на пресс-конференции в Минске).
«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения» (генсек НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой»).
«Исламская Республика дала Америке суровую пощечину» (верховный лидер Ирана Али Хаменеи уверен, что в результате боевых действий Тегеран победил не только Израиль, но и США).
«Правоохранители предотвратили крупный и коварный план "криминально-олигархического клерикализма"» (премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предотвращении госпереворота в стране).
«Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора» (сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин пригрозил отправить участников КВН на СВО из-за шутки про его диссертацию).
«Лишаясь возможности что-то купить, граждане перестают продавать» (гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев о постоянных кризисах на рынке недвижимости в интервью «Ъ»).
По букве закона
Президент РФ Владимир Путин подписал законы о контроле ФСБ за научными организациями, о защите русского языка и о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности.
ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления в вузы на ряд направлений, где сейчас сдают обществознание.
Минспорта РФ подготовил новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. Среди нормативов — клик-тест на 180 нажатий левой кнопки мыши «ведущей рукой».
Советский районный суд Махачкалы обратил в доход государства активы госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его семьи.
Пресненский райсуд Москвы приговорил к семи годам общего режима криптоблогера Валерию Федякину, известную как Битмама.
Парламент Республики Алтай ликвидировал сельские поселения на фоне протестов.
Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.
Отставки и назначения
Ярослава Нилова исключили из ЛДПР и ее фракции в Госдуме за критику руководства.
Ветеран СВО майор-артиллерист Роман Гришин стал главой Центра спортивной подготовки сборных команд России.
Инициативы недели
Центробанк предложил Госдуме отложить внедрение цифрового рубля до 1 сентября 2026 года.
Национальная система платежных карт собирается контролировать долю дроперских счетов в банке и процент мошеннических операций в СБП.
Минздрав предложил не допускать выпускников-медиков к работе без трех лет стажа в госклиниках.
Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.
Счетная палата предложила правительству повысить плату за пользование федеральными водными ресурсами сразу в десять раз.
Сделки недели
Ритейлер «Лента» заключил соглашение о покупке торговой сети «Молния» (ООО «Молл») в Челябинской области.
Фонд «Альтера Капитал» бывшего замглавы Минэкономики Кирилла Андросова приобретает 4,3 га недалеко от подмосковного Красногорска.
Иран сразу после окончания 12-дневной войны с Израилем активизировал переговоры о покупке партии экспортной версии китайских истребителей J-10C.