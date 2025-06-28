Деэскалация на Ближнем Востоке, саммит НАТО и свадьба Безоса

Цифры недели

С 1 июля тариф на передачу электроэнергии для бизнеса превысит общероссийский предельный уровень в 11,6% в 45 субъектах, а для населения — в 53 регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Т рамп покидает пресс-конференцию после завершения саммита НАТО

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Т рамп покидает пресс-конференцию после завершения саммита НАТО

Фото: Alex Brandon / AP

Задолженность россиян по кредитным картам превысила 575 млрд руб.

Доля российских компаний, заявивших об ухудшении своего состояния, достигла максимума за четыре года — 34%.

С 6 июня котировки бензина АИ-92 подскочили на 10,8% и достигли рекорда с осени 2023 года, АИ-95 — на 9,7%.

Число пунктов выдачи заказов в городах-миллионниках выросло на 32% за год.

Медиапотребление в РФ упало на 3% из-за проблем с YouTube.

Средний чек на покупку одежды и обуви российских брендов за год увеличился на 11%.

Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований на июль—август снизилась на 26,7% год к году.

По итогам саммита НАТО страны альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Свадьбу 61-летнего Джеффа Безоса и 55-летней Лорен Санчес в Венеции оценивают от $46 млн до $56 млн.

Цитаты недели

«Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят не переставая» (президент РФ Владимир Путин о западной экономике на пресс-конференции в Минске).

«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения» (генсек НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой»).

«Исламская Республика дала Америке суровую пощечину» (верховный лидер Ирана Али Хаменеи уверен, что в результате боевых действий Тегеран победил не только Израиль, но и США).

«Правоохранители предотвратили крупный и коварный план "криминально-олигархического клерикализма"» (премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предотвращении госпереворота в стране).

«Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора» (сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин пригрозил отправить участников КВН на СВО из-за шутки про его диссертацию).

«Лишаясь возможности что-то купить, граждане перестают продавать» (гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев о постоянных кризисах на рынке недвижимости в интервью «Ъ»).

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о контроле ФСБ за научными организациями, о защите русского языка и о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности.

ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления в вузы на ряд направлений, где сейчас сдают обществознание.

Минспорта РФ подготовил новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. Среди нормативов — клик-тест на 180 нажатий левой кнопки мыши «ведущей рукой».

Советский районный суд Махачкалы обратил в доход государства активы госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его семьи.

Пресненский райсуд Москвы приговорил к семи годам общего режима криптоблогера Валерию Федякину, известную как Битмама.

Парламент Республики Алтай ликвидировал сельские поселения на фоне протестов.

Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.

Отставки и назначения

Ярослава Нилова исключили из ЛДПР и ее фракции в Госдуме за критику руководства.

Ветеран СВО майор-артиллерист Роман Гришин стал главой Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Инициативы недели

Центробанк предложил Госдуме отложить внедрение цифрового рубля до 1 сентября 2026 года.

Национальная система платежных карт собирается контролировать долю дроперских счетов в банке и процент мошеннических операций в СБП.

Минздрав предложил не допускать выпускников-медиков к работе без трех лет стажа в госклиниках.

Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

Счетная палата предложила правительству повысить плату за пользование федеральными водными ресурсами сразу в десять раз.

Сделки недели

Ритейлер «Лента» заключил соглашение о покупке торговой сети «Молния» (ООО «Молл») в Челябинской области.

Фонд «Альтера Капитал» бывшего замглавы Минэкономики Кирилла Андросова приобретает 4,3 га недалеко от подмосковного Красногорска.

Иран сразу после окончания 12-дневной войны с Израилем активизировал переговоры о покупке партии экспортной версии китайских истребителей J-10C.