Какие законы Путин подписал 24 июня
Владимир Путин подписал ряд законов, они были опубликованы на портале правовых актов. Среди них — о защите русского языка, создании национального мессенджера, введении уголовной ответственности для дропперов и новых наказаниях для иноагентов. Какие законы подписал президент и на что они повлияют — в подборке «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Подписан закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информации.
- Подписан закон о защите русского языка, который ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ.
- Подписан закон о создании Российского спортивного фонда.
- Иноагентов будут наказывать за правонарушения, совершенные за пределами России.
- Счета подозреваемых в причастности к диверсиям будут блокироваться.
- ФСБ будет контролировать взаимодействие российских научных организаций с иностранными структурами.
- Введена уголовная ответственность для дропперов — людей, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.
- Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг будет перенесен с 10-го числа месяца на 15-е.
- Увеличен размер страховой выплаты потерпевшему в случае применения упрощенного порядка оформления ДТП.
- В КоАП внесены изменения, касающиеся ответственности за нарушения в сфере капитального строительства.
- Бюджетный кодекс дополнен главой об использовании госсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет».