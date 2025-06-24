Какие законы Путин подписал 24 июня

Владимир Путин подписал ряд законов, они были опубликованы на портале правовых актов. Среди них — о защите русского языка, создании национального мессенджера, введении уголовной ответственности для дропперов и новых наказаниях для иноагентов. Какие законы подписал президент и на что они повлияют — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ