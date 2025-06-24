Не рублем, так экзаменом

Как обнаружил “Ъ”, Минздрав значительно изменил свой законопроект о системе обязательного возмещения затрат государства на обучение студентов-медиков. Ранее ведомство хотело, чтобы выпускники вузов и колледжей минимум три года работали в государственных медучреждениях, а в случае отказа возмещали бюджету затраты на образование в двукратном размере. Теперь Минздрав решил не штрафовать «отказчиков», а сделать невозможной их работу по специальности. Ведомство намерено сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации, без которой медики и фармацевты не имеют права работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав предлагает выпускникам медвузов сходить на три года в государственную систему здравоохранения — или не работать вовсе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минздрав предлагает выпускникам медвузов сходить на три года в государственную систему здравоохранения — или не работать вовсе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минздрав РФ представил для общественного обсуждения новую версию законопроекта о системе отработки для выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, обучавшихся за счет госбюджета. В первоначальном варианте министерство предлагало изменить закон «Об образовании». Ведомство хотело, чтобы выпускники в течение года после окончания вуза трудоустраивались в медучреждения, которые оказывают помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС). Там они должны были отработать минимум три года. Аналогичное требование министерство выдвигало к выпускникам колледжей — только в их случае отработка длилась бы два года. Предполагалось, что выпускник, отказавшийся от такой отработки, компенсирует государству затраты на свое обучение, причем в двукратном размере. Как подсчитывал “Ъ”, такой штраф мог бы составить около 2,5 млн руб. (см. номер от 5 февраля).

Теперь Минздрав предложил другой подход — он не наказывает проигнорировавших отработки выпускников финансово, но делает фактически невозможной их работу по специальности.

Для этого ведомство хочет использовать уже существующую систему подтверждения квалификации.

Каждый специалист, получивший образование по фармацевтическому или медицинскому профилю, сразу после обучения обязан пройти первичную проверку знаний — ее называют аккредитацией. Она включает в себя несколько этапов — тестирование знаний, оценку практических навыков на симуляторах и решение ситуационных задач. Эту процедуру проводят не учебные заведения, а особые комиссии в специализированных центрах. Если выпускник прошел эту проверку, то он получает свидетельство о первичной аккредитации и разрешение на работу (трудоустройство без аккредитации грозит административной ответственностью и врачу, и медицинскому учреждению). Далее раз в пять лет все медики и фармацевты должны проходить периодическую аккредитацию, без которой также нельзя продолжать работу.

Новая версия законопроекта предполагает, что учившиеся за государственный счет выпускники, получившие первичную аккредитацию, должны будут три года отработать в медорганизациях, участвующих в программе госгарантий. Причем эти учреждения обязаны выделить им наставников. Только после такой отработки молодые специалисты получат право на прохождение периодической аккредитации.

Кроме того, законопроект меняет закон «Об образовании» в части целевого обучения. Напомним, что в рамках целевого набора региональные минздравы или медицинские учреждения заключают с отдельными абитуриентами договоры о трудоустройстве после выпуска — и тогда их образование оплачивает государство. Сейчас за разрыв такого контракта для выпускника предусмотрен штраф в размере государственных затрат на образование. Ведомство предлагает увеличить эту сумму в два раза — поясняя, что «однократный» штраф фактически является беспроцентным образовательным кредитом. Инициатива предусматривает, что ответственность будут нести не только выпускники, но и заказчики их обучения, то есть медорганизации.

В пояснительной записке к законопроекту Минздрав отмечает важность «закрепления» специалистов в государственной системе здравоохранения.

По статистике ведомства, 35% выпускников медвузов и 40% выпускников медколледжей, обучавшихся за счет бюджета, не работают в госклиниках — и таким образом «не участвуют в реализации прав граждан на получение бесплатной медпомощи».

«Если речь идет о бюджетных местах, то это большая сделка гражданина с государством и обществом. Пусть молодой специалист отработает, приобретет опыт — и тогда правильно будет допустить его к аккредитации»,— согласна директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она признает, что мера «жесткая», но ситуацию, когда студент использует бюджетные деньги, чтобы в дальнейшем выстраивать личную карьеру, называет «некорректной по отношению к нам с вами», поскольку «мы из своих налогов заплатили за его образование». Вместе с тем Лариса Попович не поддерживает законопроект о наказании заказчика за неисполнение условий целевого договора: по ее мнению, отвечать должен только обучающийся.

Заведующий отделением терапии, автор Telegram-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов считает, что обязательная отработка «как минимум» нарушает ст. 4 Трудового кодекса о запрещении принудительного труда. Он также указывает на половинчатость этой инициативы — ведь выпускники не распределяются в конкретные учреждения, а могут сами выбирать место. По его мнению, молодые врачи не поедут массово в малые города и села: «То есть проблему дефицита кадров, как мне кажется, это не решит. Но точно создаст напряжение в медицинской среде». Он предлагает подумать над «более мягкими» способами задержать медиков в госучреждениях — например, введение обычного налогового режима для частных клиник вместо нулевого налога. Вырученные деньги можно было бы направить на повышение зарплат в государственных клиниках и тогда специалистов не пришлось бы «удерживать силой», считает врач.

Наталья Костарнова