Суд обратил в доход государства активы госсекретаря Дагестана Магомедова

Советский районный суд Махачкалы, как стало известно «Ъ», полностью удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры к государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед-Султан Магомедов

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости Магомед-Султан Магомедов

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Генпрокуратура добивалась обращения в доход государства всех активов Магомед-Султана Магомедова и его близких. В надзорном ведомстве полагают, что эти активы были получены в результате совершения коррупционных правонарушений.

По данным «Ъ», Магомед-Султан Магомедов сам пришел в суд и в ходе заседания полностью признал свою ответственность за совершение правонарушений коррупционной направленности.

Речь идет об обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии», «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированных на компанию «Транс Тек» объектов недвижимости.

Для обеспечения иска был наложен арест на доли, движимое и недвижимое имущество, денежные средства и другие ценности названных компаний, а также компаний «АМО Бизнес», «АСКО Плюс», «Каспий-Петрол», «Нефтепродукттрейд» и «Русальянсбизнес».