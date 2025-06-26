Гендиректоров беспокоят дефицит кадров и высокие ставки

В 2025 году доля российских компаний, заявивших об ухудшении своего состояния, достигла максимума за четыре года — 34%, следует из ежегодного опроса гендиректоров, проведенного «Яков и партнеры». В 2022 году об этом говорили 24% респондентов, в 2023-м — 11%, в 2024-м — 16%. Остальные 66% опрошенных CEO сообщили об улучшении или сохранении экономической ситуации в своих компаниях.

Наибольшее снижение оптимизма зафиксировано у капиталоемких компаний — из горнодобывающей отрасли, тяжелой промышленности, нефтегазового сектора, химпрома и энергетики, сферы транспорта. Улучшились ожидания у IT-компаний, предприятий розничной торговли, производителей потребительских товаров, представителей сектора здравоохранения.

Настроения отраслей отразились на их инвестиционных планах. О приостановке всех инвестпроектов чаще сообщали предприятия транспорта и логистики (29%), нефтегазовой и химической отраслей, энергетики (22%), горнодобывающих отраслей и тяжелой промышленности (15%). Частично заморозили проекты организации здравоохранения (43%), IT и технологий (40%). Последние, впрочем, в числе лидеров по новым проектам — их запускают 30% IT-компаний и 57% предприятий розничной торговли. Наиболее стабильны банки и финансовые компании — 89% завершают действующие проекты.

Компании в 2025 году стали иначе оценивать риски. Геополитика и внешнеэкономические ограничения больше не входят в число ключевых угроз. Внешнеторговые запреты в июне 2025 года назвали острой проблемой лишь 20% опрошенных CEO против 63% в декабре 2022 года. Резко снизилась и значимость геополитики: главным риском ее назвали 15% респондентов по сравнению с 56% полтора года назад (см. график).

В июне 2025 года бизнес более обеспокоен дефицитом квалифицированных кадров, повышением стоимости капитала и ростом кредитных ставок. Чаще всего компаниям не хватает IT-специалистов (отметили 30% опрошенных), квалифицированных рабочих (24%), операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей (23%), а также инженеров (22%).

Приоритеты компаний на ближайшие полгода также изменились. Как и в 2022 году, компании планируют сокращать затраты — 43% против 40% три года назад. 38% опрошенных (31% в 2024 году) намерены нарастить выпуск продукции, 33% (24%) — выйти в новые сегменты и 20% (15%) — на новые рынки. Устойчиво снижается доля тех, кто занят адаптацией цепочек поставок: в 2022 году — 39%, в 2023-м — 25%, в 2024-м — 19%, в 2025-м — 9%.

Диана Галиева