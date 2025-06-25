Никол Пашинян вышел на «Священную борьбу»

Напряженная внутриполитическая обстановка в Армении резко набирает обороты: премьер-министр Никол Пашинян сообщил о предотвращении «масштабного и зловещего плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Во главе преступной группы, по утверждению властей, оказался лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян — ярый критик премьера Пашиняна, возглавлявший антиправительственные протесты весной прошлого года. В защиту задержанных по этому делу оппозиционеров выступил бизнесмен Самвел Карапетян, который сам находится под арестом за свои высказывания в адрес правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Утром 25 июня сотрудники Службы нацбезопасности Армении пришли с обысками к сторонникам движения «Священная борьба» и ее лидеру — архиепископу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграту Галстаняну. СМИ опубликовали кадры, на которых несколько человек у дома архиепископа требуют объяснить действия силовиков, а сам Баграт Галстанян, обращаясь к своим сторонникам, говорит: «Спокойно, все будет хорошо». Вслед за этим его увезли на допрос.

Баграт Галстанян — давний противник Никола Пашиняна.

Весной 2024 года архиепископ стал вдохновителем и лидером масштабных протестов против уступок территорий Азербайджану и даже допускал, что сам может занять пост премьер-министра республики.

Митинги со временем сошли на нет, но архиепископ продолжил критиковать правительство главным образом за потерю контроля над Нагорным Карабахом. В последнее же время он обвинял Никола Пашиняна, вступившего в конфликт с духовенством, в попытке возглавить одновременно и церковь, и государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Однако прежде ни заявления, ни действия архиепископа не приводили к серьезным последствиям. Теперь же, как сообщил Следственный комитет Армении, Баграт Галстанян обвиняется в подготовке к терактам с целью насильственной смены власти в республике. По утверждению ведомства, для отвлечения внимания архиепископ и его сторонники планировали антиправительственный митинг возле здания правительства в Ереване, в то время как ударные группы в течение 24–36 часов должны были создать «неконтролируемые ситуации» в нескольких населенных пунктах с помощью поджогов, массовых отключений электричества и интернета, взрывов с применением тысяч зажигательных устройств.

Для реализации плана, считает следствие, c января было завербовано больше 1 тыс. человек.

Как сообщил СК Армении, правоохранительные органы провели более 90 обысков, по итогам которых обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и военное снаряжение, металлические предметы, петарды, устройства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты, а также планы действий и список лиц, которые должны быть занять должности в исполнительной власти после захвата. Уголовные дела возбуждены в отношении 16 человек, 14 уже задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Главы группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Правоохранители предотвратили крупный и коварный план “криминально-олигархического клерикализма” по дестабилизации Республики Армения и захвату власти»,— прокомментировал ситуацию Никол Пашинян.

А за день до начала обысков премьер опубликовал в Telegram-канале материал издания civic.am, в котором был изложен восьмистраничный план госпереворота, полученный от неназванных источников. В списке причастных к подготовке плана, реализация которого якобы была намечена на 23 июля, были указаны в том числе Баграт Галстанян, бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также Самвел Карапетян — глава группы компаний «Ташир», имеющий российское гражданство.

Последний, прежде в открытую конфронтацию с властью не вступавший, оказался под следствием еще на прошлой неделе. Выступив в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал Никол Пашинян, бизнесмен пообещал: если стоящая у власти «небольшая группа» не исправит сложившуюся ситуацию, бизнес «вмешается по-своему». И сразу после этого против предпринимателя с молниеносной скоростью возбудили дело о призыве к захвату власти, арестовав на два месяца.

На фоне очевидно нарастающего политического давления по инициативе Самвела Карапетяна была создана группа адвокатов, которые бесплатно оказывают помощь гражданам, подвергшимся «незаконному уголовному преследованию или заключению». Координаторы команды по поручению предпринимателя уже пообещали помочь всем оппозиционерам и их сторонникам, задержанным в среду.

Тем временем конфронтация Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью продолжилась и посредством нападок личного характера. Вечером 23 июня премьер прокомментировал заявление представителя Гарегина II о том, что ему, Пашиняну, сделали обрезание. «Я готов принять Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса.— “Ъ”) и его представителя и доказать обратное»,— издевательски предложил премьер. А затем в очередной раз призвал католикоса ответить на вопрос, действительно ли тот нарушил обет безбрачия. Именно этот факт премьер использовал в качестве аргумента для призыва к смене католикоса и создания новой процедуры его избрания. И несмотря на то, что представители ААЦ продолжают публично критиковать премьера за подобные высказывания, сам Гарегин II дистанцируется от полемики и ситуацию не комментирует.

Лусине Баласян