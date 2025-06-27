Накликать мышечную массу

Минспорта подготовил новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов взамен двух предыдущих версий документов, которые так и не были приняты. Чтобы подтвердить квалификацию, киберспортсмену придется сдать нормативы по бегу на 30 метров, отжиманию от пола, а также выполнить клик-тест «ведущей рукой» — за 30 секунд нажать левую кнопку мыши не менее 180 раз. Против спортивных нормативов участники рынка не возражают, но просят доработать документ хотя бы в части отсутствия разделения на дисциплины и программного обеспечения (видеоигр) в описании оборудования и инвентаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом федерального стандарта спортивной подготовки для «компьютерного спорта» (киберспорта), опубликованного на regulation.gov.ru Минспортом 24 июня. Стандарт может вступить в силу уже в январе 2026 года. В документе указано, что для получения квалификации спортсмены должны подтвердить свою физическую подготовку.

Для получения квалификации нужно уложиться в следующие нормативы: бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 — для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания от пола и другие упражнения. Также они должны выполнить клик-тест ведущей рукой — за 30 секунд нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз.

Уполномоченная за обучение киберспортсменов организация должна обеспечить им необходимую спортивную экипировку, оплатить проезд и жилье в случае проведения соревнований. Документ также предусматривает ряд требований и к площадкам, на которых будут тренироваться киберспортсмены. Среди них — наличие тренажерного зала, раздевалок, душевых, медицинского пункта. Сами киберспортивные клубы с 2018 пытаются получить статус спортивных объектов. В Минспорте не ответили на запрос “Ъ”.

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Минспорт России признал киберспорт отдельной дисциплиной в 2016 году. А в 2021 году правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила «дорожную карту», согласно которой в некоторых вузах предлагается ввести образовательные программы по этому направлению. Параллельно министерство уже предлагало стандарты для киберспорта, однако в индустрии не считали их валидными.

Выручка компьютерных клубов России в 2024 году достигла 25–26 млрд руб. при общем увеличении числа таких площадок до 3,1–3,3 тыс. В Москве их количество за год выросло на 17%, в Санкт-Петербурге — на 23,8%.

На сегодняшний день большинство киберспортсменов тренируются либо из дома, либо на так называемых буткемпах —тренировочных площадках, организуемых киберклубами, рассказал “Ъ” лидер крупнейшего клана Ghosts Of Destruction (GOD) в российском 3D-шутере «Калибр» Николай Nikas Скаржинский. Однако такие условия зачастую далеки от стандартов, установленных Минспортом. Что касается физической подготовки, говорит он, прямой и однозначной связи между физической формой и игровыми результатами не установлено, но общее мнение специалистов в области медицины склоняется к необходимости физической активности спортсменов.

Участники рынка же настаивают на доработке документа при участии рабочей группы. За более чем 25 лет существования киберспорта уже сформирован ряд практических и теоретических подходов к подготовке, которые не учтены в проекте Минспорта, говорит заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская. Например, в документе отсутствует разделение на дисциплины, а в описании оборудования и инвентаря нет программного обеспечения (видеоигр и др.), перечисляет она. Также в оборудовании по дисциплине «симулятор» присутствует только «пульт дистанционного управления дронами», указывает она: «В то время как в правилах вида спорта "компьютерный спорт" данная дисциплина представлена 66 видами программ».

Список требований к материально-технической базе (например, наличие у оборудования видеокарты с 12 Гб памяти) же выглядит избыточным для большинства дисциплин, отмечает директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев: «Это значит, что расходы организаций, которые будут вынуждены соблюдать стандарт, кратно увеличиваются и могут быть просто неподъемными». Исходя из текущих критериев в документе ни одна площадка не подходит для тренировки спортсменов, заключает руководитель Московской школьной киберспортивной лиги Максим Залилов.

Юлия Юрасова