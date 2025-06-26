Су-35 отложат про запас

Военные Ирана сразу после окончания 12-дневной войны с Израилем активизировали переговоры о покупке партии экспортной версии китайских истребителей J-10C, сообщают иранские СМИ. Переговоры об их приобретении шли почти два десятилетия, но стороны не могли договориться об оплате. Теперь, когда превосходство Израиля в небе стало очевидным, Иран намерен как можно быстрее оснастить свои ВВС новыми самолетами. По мнению эксперта, J-10C может решить эту задачу за счет дешевизны и доступности по сравнению с российскими МиГ-35 и Су-35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайский истребитель J-10CE на авиасалоне в Чжухае

Фото: Bobby Yip / Reuters Китайский истребитель J-10CE на авиасалоне в Чжухае

Фото: Bobby Yip / Reuters

О том, что Иран вновь рассматривает возможность покупки экспортной версии J-10C, китайского среднего многоцелевого истребителя 4++ поколения, сообщила иранская газета Khorasan. В этом же контексте местные эксперты оценивают визит главы иранского оборонного ведомства бригадного генерала Азиза Насирзаде на саммит ШОС в китайском городе Циндао.

Иран проявлял интерес к этой машине уже давно. В 2015 году стало известно о подготовке к заключению твердого контракта на поставку до 150 истребителей, но стороны не смогли договориться об оплате.

Китай, обладавший на тот момент обширными запасами энергоносителей, отказался от бартерного расчета нефтью и газом, в то время как Иран испытывал острый дефицит иностранной валюты и не мог позволить себе подобную сделку. Ситуацию усугубляли действующие с 2010 года санкции ООН на покупку и продажу вооружений Ирану. После отмены ограничений в октябре 2020 года переговоры возобновились, но, хотя речь шла уже о покупке всего 36 единиц, прервались по тем же причинам.

J-10CE — однодвигательный многоцелевой истребитель. Позиционируется китайскими разработчиками как более доступная альтернатива западным F-16V и Gripen E. Цена за одну единицу может варьироваться от $60 млн (базовый комплект) до $90 млн (с запчастями, гарантией, вооружением и обучением пилотов).

По данным Military Balance за 2025 год, ВВС Ирана до войны с Израилем имели до 150 исправных истребителей. Подавляющее большинство из них — это устаревшие модели американского производства, доставшиеся стране еще во времена шаха Пехлеви или приобретенные в первые годы после исламской революции, включая F-4 Phantom II (64 единицы), F-5E/F Tiger II (35) и F-14A Tomcat (41), чье техническое обслуживание из-за санкций было крайне сложным.

В отсутствие иных вариантов и ввиду недостатка финансирования вооруженных сил основной упор делается на поддержание исправности «летающих реликвий», к которым Иран смог наладить производство необходимых авиазапчастей. Также на вооружении сохраняется до 18 МиГ-29А/УБ (поставленных в конце 1980-х — начале 1990-х годов), однако большинство из них утратило боеспособность из-за отсутствия запчастей и сложности обслуживания. Попытка модернизации парка через закупку в России Су-30СК (контракт 2016 года на 24 единицы) была сорвана из-за санкций, и до поставок дело не дошло.

Вопрос обновления авиапарка встал еще более остро после июньской израильской операции «Народ как лев», в ходе которой иранские ВВС не смогли защитить свое небо от самолетов ЦАХАЛа.

А после того как 24 июня США разрешили Китаю официально покупать нефть из Ирана без угрозы введения санкций, у Тегерана появился дополнительный козырь для новых переговоров о поставках самолетов за счет нефтяного бартера. При этом Китай и сейчас является главным неофициальным импортером иранской нефти: по данным Kpler, на долю малых частных китайских нефтеперерабатывающих компаний приходится 77% экспорта Ирана (1,27 млн баррелей в сутки).

Последними иностранными истребителями, полученными ВВС Ирана, были российские тяжелые двухдвигательные многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35, поставленные в количестве до четырех единиц по контракту 2023 года. Но с учетом продолжающейся спецоперации на Украине и перевода производственных мощностей российской оборонки на внутренний спрос иранские летчики вряд ли получат все 50 заказанных машин как минимум в ближайшие пару лет.

По мнению научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Ильи Крамника, даже с учетом российских тяжелых истребителей Иран все равно нуждается в обширном авиапарке численностью до 400 машин, и китайский средне-легкий J-10CE может закрыть этот пробел. «Дорогостоящий Су-35 многочисленным не может быть по определению, а более доступный по цене J-10C можно закупить в намного большем количестве. Да и, по сути, сейчас это единственный вариант, который есть у иранцев: западный истребитель им никто не продаст»,— поясняет эксперт. По его мнению, на эту роль мог бы подойти российский легкий истребитель МиГ-35 — результат глубокой модернизации МиГ-29М/М2,— но сейчас он серийно не производится.

Дмитрий Сотак