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Коммерсантъ FM
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Бюджет наполнят водой

Плату за промышленное потребление воды предложено резко увеличить

Счетная палата предложила правительству повысить плату за пользование федеральными водными ресурсами сразу в десять раз, а повышающий коэффициент для водопользователей, не имеющих счетчиков забора воды,— с 1,1 до 10. Свою инициативу госаудиторы объясняют тем, что плата за водные ресурсы крайне низка и ее увеличение могло бы легко пополнить доходы бюджета. Эксперты полагают, что предложения палаты требуют дополнительных расчетов — поскольку способны ухудшить экономику отдельных крупных потребителей воды, в первую очередь сельхозпроизводителей.

Эксперты полагают, что предложенное Счетной палатой повышение платы за воду может ударить по экономике сельхозпроизводителей

Эксперты полагают, что предложенное Счетной палатой повышение платы за воду может ударить по экономике сельхозпроизводителей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Эксперты полагают, что предложенное Счетной палатой повышение платы за воду может ударить по экономике сельхозпроизводителей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Счетная палата (СП) провела аудит эффективности администрирования платежей за пользование федеральными водными объектами. По его итогам правительству предложено изменить подход к определению ставок оплаты за использование водных ресурсов и к их учету.

В отчете СП отмечается, что сейчас доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей (не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ) составляет менее 0,01%. Увеличение ставок в десять раз увеличит показатель до 0,1% и значимо не повлияет на экономику предприятий — при этом дополнительные доходы бюджета составят 32 млрд руб., отмечают в СП. Поясним, что увеличение платы ждет водопользователей в любом случае: согласно постановлению правительства, с 2026 года ставки платы за воду будут применяться с коэффициентом, учитывающим фактическое изменение потребительских цен.

Еще одна выявленная СП проблема — забор воды без измерительных приборов.

В 2019 году для таких случаев был введен повышающий коэффициент в размере 1,1 к ставке платы, но, по мнению госаудиторов, «он не стал стимулом для установки приборов учета». В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33% от общего объема водных ресурсов. Счетная палата предлагает увеличить повышающий коэффициент с 1,1 до 10. В результате уже за первый год после этого дополнительные поступления в бюджет составят 12 млрд руб. Другая возможность для повышения доходов бюджета — рост платы за использование акватории водных объектов. Действующие ставки Счетная палата считает нерыночными — в среднем по участку акватории площадью менее 1 тыс. кв. м плата не превышает 1 тыс. руб. в год.

Кроме всего этого, в ходе проверки СП был выявлен еще ряд проблем, в числе которых отсутствие инструментов контроля Росводресурсами за деятельность регионов в «водной» сфере, а также санкций в отношении нарушителей.

Доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ Леонид Бандорин отмечает, что в России платежи за пользование водными объектами невысоки и не коррелируют с размерами экологических платежей, которые уже достигли среднего уровня развитых стран.

Однако у повышения платы за воду есть и риски: может вырасти себестоимость продукции водопользователей (в том числе крупных производственных предприятий и агрохолдингов), что в конечном итоге отразится на конечных ценах.

По словам эксперта, повышение ставок требует дополнительных расчетов и, вероятно, введения дифференциации в зависимости от типа потребителя ресурса.

Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий повышение ставок может оказаться существенным, соглашается директор Института проблем естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов. При этом, отмечает он, пока непонятно, за счет каких плательщиков произойдет увеличение сборов: «Например, для аграриев с их низкой маржинальностью это может быть критично. Так что принимать предложение контролирующего ведомства в том виде, в котором оно прозвучало, скорее преждевременно».

В Минприроды “Ъ” подтвердили, что рекомендации Счетной палаты поступили и сейчас рассматриваются министерством совместно с заинтересованными федеральными органами власти. «Поэтому о позиции ведомства говорить пока преждевременно»,— сказали “Ъ” в Минприроды. Между тем проект постановления правительства о ставках за пользование водными объектами на 2026 год планируется внести в правительство уже к 1 октября.

Анна Королева

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