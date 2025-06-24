Бюджет наполнят водой

Счетная палата предложила правительству повысить плату за пользование федеральными водными ресурсами сразу в десять раз, а повышающий коэффициент для водопользователей, не имеющих счетчиков забора воды,— с 1,1 до 10. Свою инициативу госаудиторы объясняют тем, что плата за водные ресурсы крайне низка и ее увеличение могло бы легко пополнить доходы бюджета. Эксперты полагают, что предложения палаты требуют дополнительных расчетов — поскольку способны ухудшить экономику отдельных крупных потребителей воды, в первую очередь сельхозпроизводителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты полагают, что предложенное Счетной палатой повышение платы за воду может ударить по экономике сельхозпроизводителей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Эксперты полагают, что предложенное Счетной палатой повышение платы за воду может ударить по экономике сельхозпроизводителей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Счетная палата (СП) провела аудит эффективности администрирования платежей за пользование федеральными водными объектами. По его итогам правительству предложено изменить подход к определению ставок оплаты за использование водных ресурсов и к их учету.

В отчете СП отмечается, что сейчас доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей (не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ) составляет менее 0,01%. Увеличение ставок в десять раз увеличит показатель до 0,1% и значимо не повлияет на экономику предприятий — при этом дополнительные доходы бюджета составят 32 млрд руб., отмечают в СП. Поясним, что увеличение платы ждет водопользователей в любом случае: согласно постановлению правительства, с 2026 года ставки платы за воду будут применяться с коэффициентом, учитывающим фактическое изменение потребительских цен.

Еще одна выявленная СП проблема — забор воды без измерительных приборов.

В 2019 году для таких случаев был введен повышающий коэффициент в размере 1,1 к ставке платы, но, по мнению госаудиторов, «он не стал стимулом для установки приборов учета». В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33% от общего объема водных ресурсов. Счетная палата предлагает увеличить повышающий коэффициент с 1,1 до 10. В результате уже за первый год после этого дополнительные поступления в бюджет составят 12 млрд руб. Другая возможность для повышения доходов бюджета — рост платы за использование акватории водных объектов. Действующие ставки Счетная палата считает нерыночными — в среднем по участку акватории площадью менее 1 тыс. кв. м плата не превышает 1 тыс. руб. в год.

Кроме всего этого, в ходе проверки СП был выявлен еще ряд проблем, в числе которых отсутствие инструментов контроля Росводресурсами за деятельность регионов в «водной» сфере, а также санкций в отношении нарушителей.

Доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ Леонид Бандорин отмечает, что в России платежи за пользование водными объектами невысоки и не коррелируют с размерами экологических платежей, которые уже достигли среднего уровня развитых стран.

Однако у повышения платы за воду есть и риски: может вырасти себестоимость продукции водопользователей (в том числе крупных производственных предприятий и агрохолдингов), что в конечном итоге отразится на конечных ценах.

По словам эксперта, повышение ставок требует дополнительных расчетов и, вероятно, введения дифференциации в зависимости от типа потребителя ресурса.

Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий повышение ставок может оказаться существенным, соглашается директор Института проблем естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов. При этом, отмечает он, пока непонятно, за счет каких плательщиков произойдет увеличение сборов: «Например, для аграриев с их низкой маржинальностью это может быть критично. Так что принимать предложение контролирующего ведомства в том виде, в котором оно прозвучало, скорее преждевременно».

В Минприроды “Ъ” подтвердили, что рекомендации Счетной палаты поступили и сейчас рассматриваются министерством совместно с заинтересованными федеральными органами власти. «Поэтому о позиции ведомства говорить пока преждевременно»,— сказали “Ъ” в Минприроды. Между тем проект постановления правительства о ставках за пользование водными объектами на 2026 год планируется внести в правительство уже к 1 октября.

Анна Королева