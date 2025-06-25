Рогозин передумал отправлять на СВО участников КВН, пошутивших про него

Сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пошутивших про него участников КВН не будут отправлять на СВО. Вчера он обещал, что участвовавшим в скетче двух молодым людям и автору их текстов выдадут дроны и «пожелают боевой удачи».

Господин Рогозин сказал, что хочет «успокоить представителей либеральной общественности» и «прочих возбудившихся ухилянтов». «Эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты родины — нет»,— написал сенатор в Telegram.

Возмущение бывшего главы «Роскосмоса» вызвала шутка про его диссертацию: в ней якобы упоминалось, что «космос на телку не меняют». Он назвал автора шутки «бесталанным чмом» и заявил, что КВН превратился в «унылое говно». Он сказал, что ему уже известно, к какому военкомату «приписаны эти два юмориста».

У Дмитрия Рогозина есть две докторских степени — доктора философских наук и доктора технических наук. Он возглавлял «Роскосмос» в 2018–2022 годы. В декабре 2022-го, пробыв на СВО три месяца, был ранен в Донецке. В сентябре 2023-го господина Рогозина назначили сенатором.