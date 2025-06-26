Верховный лидер Ирана заявил о победе над США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в первом обращении к нации после завершения 12-дневной войны заявил, что в результате боевых действий Исламская Республика победила не только Израиль, но и США. По его словам, Вашингтон вступил в войну только потому, что иначе Израиль был бы уничтожен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

«Американский режим вступил в войну напрямую, потому что чувствовал, что если он не вступит, то сионистский режим будет полностью уничтожен. Но он ничего не выиграл от этой войны. Здесь тоже победила Исламская Республика, а в ответ Исламская Республика дала Америке суровую пощечину»,— сказал Али Хаменеи.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. В ответ Иран атаковал еврейское государство беспилотниками и ракетами. 22 июня США присоединились к израильской операции: американские ВВС нанесли удары противобункерными бомбами и крылатами ракетами по трем иранским ядерным объектам. Вскоре США объявили об уничтожении иранской ядерной программы. 24 июня вступило в силу перемирие между сторонами.

Подробнее об итогах войны для Ирана — в материале «Ъ» «Иран в фазе отрицания».

Лусине Баласян