Пользователи не находятся в сети

За почти полгода в России снизилось медиапотребление — всего в интернете на 3%, в сегменте онлайн-видео на 11%. Участники рекламного рынка связывают это, в том числе, с оттоком пользователей с YouTube, который с прошлого года практически не работает в стране. Локальные видеоплатформы стабильно растут, но конкурировать с зарубежными по охвату пока не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными группы компаний (ГК) «Родная речь» и Mediascope о состоянии медиарынка и медиапотреблении на июнь 2025 года. Из них следует, что медиапотребление в России в интернете снизилось на 3% год к году (январь—май) по времени, проведенном в сети. Так, в мае среднее время в интернете у пользователей сократилось на 11 минут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, заметно снизилась аудитория сегмента онлайн-видео, на 11% в январе—мае.

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Как отмечают в ГК «Родная речь», снижение пользовательской активности в сети «тесно связано» с замедлением работы YouTube в России. «Видеохостинг был одной из крупнейших интернет-площадок в стране. После замедления сервиса произошел резкий отток его пользователей. В итоге часть из них сократила свое интернет-потребление за счет снижения просмотра онлайн-видео, в том числе переключившись на традиционные каналы, такие как телевидение»,— поясняет директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова. При этом, по данным Mediascope, потребление контента на телевидении в России также снижается: с 206 минут в 2024 году до 193 минут в 2025 году.

С началом замедления американского видеохостинга российские локальные видеоплатформы начали расти, но по охвату и популярности пока не могут сравниться с YouTube, добавляет госпожа Петрова.

По итогам марта 2025 года самыми популярными видеохостингами среди российских пользователей стали «VK Видео» и YouTube: в марте 2025 года аудитория «VK Видео» составляла 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек, у Rutube — 9 млн, оценивал Mediascope. Месячная аудитория YouTube в России в 2024 году достигала 95 млн пользователей.

В «Кинопоиске» сообщили, что на фоне замедления YouTube в компании наблюдали прежде всего рост детского смотрения на платформе: так, в августе прошлого года этот сегмент на «Кинопоиске» вырос почти в два раза в сравнении с июлем. В VK видео и KION отказались от комментариев. В «Иви» и Rutube не ответили на запрос “Ъ”.

После замедления YouTube аудитория платформы значительно уменьшилась, подтверждает старший PR-менеджер в коммуникационном агентстве PR Partner Ольга Ястребова. Это подтолкнуло зрителей искать развлечения и полезную информацию на сервисах вроде VK Video, «Яндекс.Видео», Rutube и прочих российских видеоплатформах. Не стоит игнорировать и популярность Telegram. Массовое потребление развлекательного контента полностью перейдет к собственным медиаплощадкам, прогнозирует она, где условия для авторов привлекательнее, а доступность лучше.

Однако, как отмечает Ольга Ястребова, уже в этом году за аудиторию будут бороться технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), который ускоряет поиск информации. «От этого выигрывают сами пользователи, но снижается общий трафик».

Варвара Полонская