Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в шуточной форме прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о ситуации на Ближнем Востоке. Накануне, говоря о нарушении режима прекращения огня, политик позволил себе обсценную лексику. В среду на саммите НАТО в Гааге он сравнил Израиль и Иран с поссорившимися детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

В ходе общения с прессой Трамп заявил, что Израиль и Иран ведут себя как дети, дерущиеся на школьном дворе. «Дайте им подраться две-три минуты, потом их легко успокоить»,— отметил господин Трамп (цитата по Reuters).

Генсек НАТО рассмеялся и добавил: «И папочке иногда приходится использовать крепкие выражения».

Во вторник Дональд Трамп раскритиковал участников вооруженного конфликта из-за продолжения взаимных ударов. Он заявил, что Израиль и Иран воюют так долго, что не понимают, «какого *** они творят».

Подробнее о попытках президента США примирить Израиль и Иран — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов»