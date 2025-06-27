Путин об Украине, военных расходах и «агрессивности» НАТО. Главное
Владимир Путин подвел итоги саммита ЕАЭС в Минске. На пресс-конференции президент рассказал журналистам о планируемых переговорах с Украиной, состоянии российской экономики и сокращении военных расходов. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».
Президент Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О переговорах с Украиной
- Российский и украинский меморандумы прямо противоположные, но переговоры проводятся для поиска пути сближения.
- РФ и Украина продолжат контакты после завершения обменов.
- Обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения проблем между РФ и Украиной.
- Мы готовы к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время.
- РФ готова отдать Украине еще 3 тыс. тел погибших военных в дополнение к 6 тыс.
Об отношениях с США
- Встреча с Трампом возможна, нужно ее готовить.
- Благодаря Трампу отношения между РФ и США начинают выравниваться.
- Американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с РФ, есть сигналы о желании вернуться на российский рынок.
Об экономике
- Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее, это целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией.
- Зарплаты в РФ с начала этого года выросли на 4% в реальном выражении.
- Россия борется за здоровую макроэкономику.
- Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
- ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии.
- Запад не может отказаться от российских энергоносителей.
- О попытках похоронить экономику России: сами скоро сдохнут, а нас хоронят.
О военных расходах
- Россия заплатила инфляцией за необходимость военных расходов, но борется с ней.
- Мы планируем сокращение расходов на оборону.
- Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП, это много.
- На военные расходы тратится 13,5 трлн рублей из 223 трлн ВВП РФ.
О НАТО
- Увеличение расходов на военные цели стран НАТО основано на агрессивности России, которой нет.
- Расширение НАТО было агрессивным поведением Запада.
- Намерение Запада увеличить оборонные расходы тоже говорит об их агрессивности.
- Россия тратит средства на свой ОПК, тогда как Европа — на американский.