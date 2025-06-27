Путин об Украине, военных расходах и «агрессивности» НАТО. Главное

Владимир Путин подвел итоги саммита ЕАЭС в Минске. На пресс-конференции президент рассказал журналистам о планируемых переговорах с Украиной, состоянии российской экономики и сокращении военных расходов. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах с Украиной

Российский и украинский меморандумы прямо противоположные, но переговоры проводятся для поиска пути сближения.

РФ и Украина продолжат контакты после завершения обменов.

Обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения проблем между РФ и Украиной.

Мы готовы к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время.

РФ готова отдать Украине еще 3 тыс. тел погибших военных в дополнение к 6 тыс.

Об отношениях с США

Встреча с Трампом возможна, нужно ее готовить.

Благодаря Трампу отношения между РФ и США начинают выравниваться.

Американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с РФ, есть сигналы о желании вернуться на российский рынок.

Об экономике

Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее, это целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией.

Зарплаты в РФ с начала этого года выросли на 4% в реальном выражении.

Россия борется за здоровую макроэкономику.

Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.

ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии.

Запад не может отказаться от российских энергоносителей.

О попытках похоронить экономику России: сами скоро сдохнут, а нас хоронят.

О военных расходах

Россия заплатила инфляцией за необходимость военных расходов, но борется с ней.

Мы планируем сокращение расходов на оборону.

Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП, это много.

На военные расходы тратится 13,5 трлн рублей из 223 трлн ВВП РФ.

О НАТО

Увеличение расходов на военные цели стран НАТО основано на агрессивности России, которой нет.

Расширение НАТО было агрессивным поведением Запада.

Намерение Запада увеличить оборонные расходы тоже говорит об их агрессивности.

Россия тратит средства на свой ОПК, тогда как Европа — на американский.

Матвей Иващенко