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Коммерсантъ FM
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Путин об Украине, военных расходах и «агрессивности» НАТО. Главное

Владимир Путин подвел итоги саммита ЕАЭС в Минске. На пресс-конференции президент рассказал журналистам о планируемых переговорах с Украиной, состоянии российской экономики и сокращении военных расходов. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Президент Владимир Путин

Президент Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах с Украиной

  • Российский и украинский меморандумы прямо противоположные, но переговоры проводятся для поиска пути сближения.
  • РФ и Украина продолжат контакты после завершения обменов.
  • Обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения проблем между РФ и Украиной.
  • Мы готовы к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время.
  • РФ готова отдать Украине еще 3 тыс. тел погибших военных в дополнение к 6 тыс.

Об отношениях с США

  • Встреча с Трампом возможна, нужно ее готовить.
  • Благодаря Трампу отношения между РФ и США начинают выравниваться.
  • Американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с РФ, есть сигналы о желании вернуться на российский рынок.

Об экономике

  • Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее, это целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией.
  • Зарплаты в РФ с начала этого года выросли на 4% в реальном выражении.
  • Россия борется за здоровую макроэкономику.
  • Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
  • ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии.
  • Запад не может отказаться от российских энергоносителей.
  • О попытках похоронить экономику России: сами скоро сдохнут, а нас хоронят.

О военных расходах

  • Россия заплатила инфляцией за необходимость военных расходов, но борется с ней.
  • Мы планируем сокращение расходов на оборону.
  • Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП, это много.
  • На военные расходы тратится 13,5 трлн рублей из 223 трлн ВВП РФ.

О НАТО

  • Увеличение расходов на военные цели стран НАТО основано на агрессивности России, которой нет.
  • Расширение НАТО было агрессивным поведением Запада.
  • Намерение Запада увеличить оборонные расходы тоже говорит об их агрессивности.
  • Россия тратит средства на свой ОПК, тогда как Европа — на американский.

Матвей Иващенко

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