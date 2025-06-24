Алтай преодолел первый уровень

Депутаты Госсобрания (парламента) Республики Алтай 24 июня рассмотрели законопроект о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) и ликвидации сельских поселений как отдельных муниципалитетов. Реформа вызвала критику со стороны местных жителей, которые ранее провели митинг в Горно-Алтайске, и даже части парламентариев, в том числе единороссов. Но принятию документа это не помешало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Республики Алтай Андрей Турчак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обсуждение законопроекта, внесенного главой республики Андреем Турчаком, затянулось на два часа. Напомним, новый федеральный закон дает регионам право отказаться от двухуровневой системы МСУ, когда и районы, и входящие в них сельские поселения являются самостоятельными муниципалитетами с отдельными органами власти, и перейти на одноуровневую, при которой районы превращаются в округа, а поселения становятся их «территориальными отделами».

«Делается это прежде всего в интересах и для удобства наших жителей. В двухуровневой системе полномочия местных и районных администраций не были четко разграничены. В результате при решении вопросов людей могли футболить от одного уровня власти к другому»,— объяснил депутатам Андрей Турчак. Его полпред в парламенте Михаил Маргачев добавил, что предложенный вариант реформы выглядит гораздо демократичнее, чем тот, который был принят в Хакасии (см. “Ъ” от 20 июня).

В отличие от соседей, алтайские власти решили сохранить возможность прямых выборов глав вновь образуемых округов, а также дать их депутатам право согласовывать назначение руководителей территориальных отделов.

Эти поправки появились после серии протестных выступлений местных жителей, которые оказались недовольны проводимой реформой. 12 июня они временно перекрыли Чуйский тракт, а 21 июня по инициативе общественной организации «Курултай алтайского народа» в Горно-Алтайске прошел митинг, собравший, по разным оценкам, от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

Впрочем, даже компромиссный вариант устроил не всех депутатов. Например, Александр Груздев («Справедливая Россия») предположил, что в результате реформы чиновники в селах «будут отвечать не перед населением, а перед начальством». А Дмитрий Софронов (ЛДПР) хоть и назвал законопроект «неплохим», но констатировал, что «люди однозначно против, и к ним надо прислушаться».

Не понравилась инициатива губернатора и ряду членов «Единой России» (ЕР).

«Сложившаяся двухуровневая система позволяет решать насущные проблемы селян, сохранять традиционный сельский уклад. Местная власть ближе к людям»,— заявил глава комитета по аграрной политике Рустам Байдалаков.

Преждевременным посчитала переход на одноуровневую модель и депутат Наталья Екеева. «Мы не можем игнорировать решения сессий наших коллег, депутатов районных и сельских советов»,— объяснила она, сославшись на 4 тыс. подписей под полученными ею обращениями с просьбой сохранить нынешнюю систему МСУ. В числе тех, кто разделяет это мнение, единоросс Айдар Тазрашев назвал и многих зайсанов (лидеров) родов коренных алтайцев.

Тем не менее большая часть фракции ЕР поддержала инициативу главы республики. Депутат Владислав Рябченко заметил, что у сельсоветов все равно нет никаких реальных полномочий, а его однопартиец Константин Криворученко призвал коллег «развеивать все эти страхи своей дальнейшей работой». В итоге проект поддержали 25 депутатов, 11 были против и трое воздержались. ЕР контролирует в Госсобрании 36 из 40 мест, то есть против проголосовали как минимум семь единороссов.

«Добреньким быть легко, но вы попробуйте быть по-настоящему добрыми»,— заявил после принятия закона сам Андрей Турчак, заверив, что решение принято во благо республики. Он предложил депутатам сохранить рабочую группу, занимавшуюся обсуждением законопроекта, и включить в ее состав тех, кто голосовал против.

Отметим, что на митинге 21 июня протестующие пообещали инициировать процедуру отзыва депутатов, которые поддержат законопроект. По данным “Ъ”, первое собрание для обсуждения дальнейших действий сформированный на митинге оргкомитет проведет уже 25 июня.

Валерий Лавский, Новосибирск