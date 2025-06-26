Инвестор дошел до Архангельского

Несмотря на кризис на рынке новостроек, инвесторы продолжают вкладывать средства в покупку площадок под строительство жилья. Фонд «Альтера Капитал» бывшего заместителя главы Минэкономики Кирилла Андросова приобретает 4,3 га недалеко от подмосковного Красногорска. В этом же районе «Сбер» строит целый город общей площадью 2,5 млн кв. м жилья. В середине 2000-х этим активом владел холдинг «Нафта Москва», основанный в свое время Сулейманом Керимовым, который сейчас является сенатором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ООО «Альтера Капитал» 19 июня подало единственную заявку на участие в торгах по продаже 4,3 га и трех недостроенных многоквартирных домов суммарной площадью застройки 5,1 тыс. кв. м в районе поселка Архангельское недалеко от Красногорска в Подмосковье, обнаружил “Ъ” в Федресурсе. Компания предложила за актив 800 млн руб. В «Альтера Капитале» не ответили на запрос “Ъ”.

«Альтера Капитал» на 99% принадлежит Кириллу Андросову, который известен по опыту работы в госструктурах: в 2005–2008 годах он был замминистра экономики, в 2008–2010-х работал в аппарате правительства РФ, в 2012–2017-х возглавлял совет директоров «Аэрофлота». «Альтера Капитал» существует с 2010 года. Сейчас фонд в том числе совладелец застройщика AB Development. В начале 2025 года «Альтера Капитал» также вложился в производство средств по уходу за кожей (см. “Ъ” от 24 января).

Сделка по покупке площадки в Архангельском пройдет в рамках реализации имущества обанкротившегося ОАО «Элит Эстейт», которым сейчас владеет банк непрофильных активов «Траст».

В начале 2000-х годов, по данным СПАРК, 50% в компании принадлежало ООО «Нафта Москва». Это инвестиционный холдинг Сулеймана Керимова, который в те же годы владел крупными пакетами акций Сбербанка, «Газпрома», «Полиметалла» (позже он продал эти активы), а в 2010-х был акционером девелоперской группы ПИК.

Строительство объектов в Архангельском началось еще в 2013 году, а ввод в эксплуатацию был запланирован на 2015 год, говорит руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Партнер CMWP Павел Якимчук не исключает, что «Альтера Капитал» может достроить незавершенный объект в Архангельском. Господин Шелковский возражает: по его мнению, долгострой такого рода проще снести, а на свободных 4 га запроектировать современный комплекс, отвечающий всем требованиям и нормам. Наиболее вероятно, что техническое состояние объектов не позволило бы их достроить, соглашается замдиректора департамента инвестиций и земельных активов Ricci Алексей Дубейковский.

Эксперт считает, что в случае согласования нового проекта можно построить 75–80 тыс. кв. м жилья, в строительство потребуется вложить 11–12 млрд руб.

Драйвером развития данной локации будет проект «СберСити» (2,5 млн кв. м жилья), находящийся в непосредственной близости от участка «Альтера Капитала», добавляет директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин.

Последнее время инвесторы все реже пополняют свои портфели площадками под застройку. По подсчетам IBC Real Estate, в апреле—июне 2025 года объем инвестиций в земельные участки под девелопмент жилья в Москве и Подмосковье составил 16 млрд руб., что является минимальным показателем с 2022 года. А совокупный итог за первое полугодие — всего лишь 27 млрд руб., что в 4,3 раза ниже год к году. В этом году девелоперы преимущественно достраивают уже строящиеся объекты либо стартуют с площадками, уже находящимися в земельных банках компаний и давно готовящимися к реализации, говорит Павел Якимчук. Рост кредитной нагрузки девелоперов, обусловленный падением продаж жилья в новостройках и высоким уровнем ключевой ставки ЦБ, вынуждает застройщиков пересматривать свои инвестиционные программы, резюмирует Дмитрий Шелковский.

Дарья Андрианова