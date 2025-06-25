Демократия без либерализма

Один из самых активных и медийных депутатов Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 25 июня был исключен из партии и фракции «за нарушение партийной дисциплины». Источники “Ъ” объясняют это длительным конфликтом господина Нилова с обновленным три года назад партийным руководством. Депутат намерен обжаловать оба решения в суде, а эксперт напоминает, что механизм исключения из фракции не прописан ни в законодательстве, ни в думском регламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Нилов ушел из ЛДПР не по своей воле, но обещал вернуться через суд

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ярослав Нилов ушел из ЛДПР не по своей воле, но обещал вернуться через суд

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Изгнание Ярослава Нилова из рядов либерал-демократов было оформлено в два захода. Сначала президиум Высшего совета ЛДПР, собравшийся в Думе, исключил депутата из партии за нарушение партийной дисциплины. Как пояснил позже журналистам председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, в ходе обсуждения этого вопроса «все были солидарны»: «Человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах». Затем обсуждение продолжилось в формате заседания фракции, хотя сам господин Нилов ушел из зала, не дожидаясь вердикта теперь уже бывших однопартийцев.

Перед уходом он рассказал журналистам, что во фракции сложилась «напряженная атмосфера» и он «призвал коллег принять то решение, которое они считают нужным». «То, что меня исключили из партии, которую возглавляет Слуцкий, для меня лично ничего не значит. Конечно, это неприятно, я в партию пришел в 15 лет, я в партии почти 28 лет, партия дала мне многое… Но, во-первых, партия уже не та, во-вторых, в следующем году плановые перевыборы, и ситуация может в любой момент поменяться в диаметрально противоположную сторону»,— заявил господин Нилов. И пообещал, что будет добиваться отмены решений об исключении из партии и фракции в судебном порядке.

Фракция же, прозаседав еще два часа, приняла решение об исключении Ярослава Нилова из своих рядов «абсолютным большинством голосов», как подчеркивается в официальном сообщении пресс-службы ЛДПР. Вопрос о том, сохранит ли депутат пост председателя думского комитета по труду, пока остается открытым: Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что предпочитает сохранить интригу до следующего дня.

Изгнание Ярослава Нилова из партии и фракции стало кульминацией длительного внутреннего конфликта в ЛДПР между рядом опытных партийцев и новым руководством, избранным в 2022 году после смерти основателя партии Владимира Жириновского.

До публики иногда доносились лишь отголоски этого противостояния. Например, в 2023 году был лишен мандата депутата Госдумы и исключен из партии Василий Власов, утверждавший, что господин Жириновский видел его своим преемником. В том же году господина Нилова и председателя думского комитета по региональной политике Алексея Диденко вывели из состава Высшего совета ЛДПР.

Резкое обострение конфликта произошло после того, как 16 июня Ярослав Нилов разместил в Telegram пост, где прокомментировал обращение московского активиста Олега Новикова, «не согласного с авторитарными методами руководства» столичного отделения. Господин Нилов заявил, что «людей с позицией» в партии сегодня «просто выкидывают за борт», если те «осмеливаются не соглашаться с генеральной линией». При этом он допустил, что Леонид Слуцкий не осведомлен о деталях происходящего, поскольку, «к сожалению, многие внутрипартийные процессы он уже не контролирует». На следующий день ему также в Telegram ответил зампред фракции и член Высшего совета Андрей Луговой. Он похвалил «продуктивную работу активных и мыслящих партийцев под руководством сильного лидера». Господин Нилов же, по мнению господина Лугового, понимает, что руководство «не в восторге от его работы» на посту главы комитета, и поэтому «пытается спровоцировать скандал» и «капитализироваться за счет партии, дабы продолжить карьеру за рамками ЛДПР». «Перед Ярославом Ниловым отныне открыты все двери, кроме одной — которой он вчера громко хлопнул»,— резюмировал Андрей Луговой (см. “Ъ” от 18 июня).

Ярослав Нилов впервые получил мандат депутата Госдумы в июле 2011 года и затем трижды переизбирался на новый срок по списку ЛДПР, неизменно входя в его головную часть. С 2016 года возглавляет комитет по труду и социальной политике. Является одним из самых активных и узнаваемых депутатов от ЛДПР. Например, по итогам весенней сессии 2024 года, по подсчетам “Ъ”, господин Нилов стал лидером по числу внесенных законопроектов (141) и шестым — по упоминаемости в СМИ. В 2016 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский публично называл Ярослава Нилова одним из своих возможных преемников.

Как ранее поясняли источники “Ъ”, у Ярослава Нилова затяжной конфликт с первым замглавы Центрального аппарата ЛДПР, депутатом Мосгордумы Марией Воропаевой, пришедшей в партию в 2022 году после избрания ее лидером Леонида Слуцкого.

Именно она, по словам собеседников, и инициировала процесс исключения. Недавно в интернет попали высказывания госпожи Воропаевой, которая якобы отчитывала региональные отделения за недостаточно активное выполнение «техзадания» по празднованию трехлетия работы господина Слуцкого на посту председателя и выражала недовольство думскими депутатами. Многие партийцы в регионах, по данным источников, восприняли эти указания с недоумением, поскольку ранее в партии не было традиции праздновать годовщины «прихода к власти» Владимира Жириновского. На региональный уровень спустился и скандал с Ярославом Ниловым: в последние несколько дней представители местных партячеек активно высказывали свои позиции в соцсетях и Telegram-каналах.

Электоральный юрист Гарегин Митин обращает внимание на тот факт, что формально решение об исключении Ярослава Нилова из фракции не имело законных оснований. «Ни федеральные законы "О статусе сенатора и статусе депутата Государственной думы" и "О политических партиях", ни регламент Госдумы не содержат норм о возможности исключения депутата, избранного по списку, из фракции, в составе которой он обязан состоять согласно ч. 1 ст. 7.1 закона о статусе депутата. Возможен только выход из фракции по письменному заявлению депутата, что влечет впоследствии утрату депутатского статуса»,— поясняет эксперт. При этом Конституционный суд ранее однозначно указал, что понятие «выход из фракции» не поддается двойному толкованию с точки зрения правового смысла, а его приравнивание к понятию «исключение из фракции» недопустимо, напоминает господин Митин. И эта позиция, по его словам, находит подтверждение и в действующем избирательном законодательстве, которое эти понятия также различает.

В свою очередь, преподаватель Высшей школы экономики, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук полагает, что Ярослав Нилов может сохранить за собой пост председателя комитета. «В регламенте зафиксировано, что Госдума образует комитеты, как правило, на основе принципа пропорционального представительства фракций,— отмечает эксперт.— Оговорка "как правило" означает, что теоретически Нилов может остаться главой комитета, даже находясь вне фракций. В пользу этого говорит, например, тот факт, что именно при нем комитет обеспечил принятие пенсионной реформы и львиную долю законов в поддержку участников СВО и их семей». С другой стороны, ЛДПР может настоять на смене председателя без перетасовки комитетов с другими фракциями, и тогда «все будет зависеть от согласования кандидатуры, которую они готовы предложить взамен Нилову», заключает господин Склянчук.

Ксения Веретенникова