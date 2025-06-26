Потребители примерили местное

Средний чек на покупку одежды и обуви российских брендов за год увеличился на 11%, опередив на 4 процентных пункта рост для fashion-сегмента в целом. Локальным производителям удается повышать цены и удерживать лояльную аудиторию, несмотря на общее снижение спроса на одежду. Но фактором риска для них становится растущая конкуренция с зарубежными продавцами, в основном китайскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам первого квартала 2025 года составил 3,1 тыс. руб., увеличившись на 11% год к году, подсчитал сервис «Долями» в рамках аналитического проекта T-Data. К 2023 году рост составил 25%. Эта динамика оказалась более выраженной, чем для fashion-рынка в целом. Средний чек на покупку одежды в России в январе—марте составил 3,6 тыс. руб. За год он прибавил 7%, за два года — 21%.

Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) отмечают, что в январе—июне 2025 года число покупок одежды и обуви сократилось на 3% год к году. Согласно Focus Technologies, количество посетителей офлайн-магазинов одежды и обуви с 1 января по 15 июня текущего года сократилось на 6% год к году, но их оборот увеличился за счет роста среднего чека в среднем на 8%.

Крупные бренды поднимают цены на свою продукцию с учетом инфляции.

Этот показатель, по данным Росстата, на 23 июня составил 9,4% в годовом выражении. Представитель одной из крупных fashion-сетей пояснил “Ъ”, что весенне-летняя коллекция в магазинах в среднем на 10–15% дороже прошлогодней. Хотя гендиректор O’stin Денис Долматов отмечает, что цены на вещи под брендом Funday, одной из марок компании, за год удалось даже снизить за счет модернизации производства.

Спрос на российские бренды одежды и обуви вырос на фоне ухода с рынка РФ части популярных зарубежных производителей весной 2022 года. Согласно подсчетам «Долями», с января 2022 по январь 2025 года в общем объеме fashion-покупок доля локальных брендов увеличилась с 6% до 13%. Процесс активно шел в 2022–2023 годах, но затем также резко остановился. За последний год доля российских брендов в структуре продаж не изменилась, замечают в «Долями».

Сейчас конкуренция с зарубежными марками вновь обостряется.

На российский рынок активно выходят новые иностранные бренды. Согласно Nikoliers, в 2024 году появились 33 новые зарубежные марки преимущественно из Китая, Италии, Германии, Турции и Южной Кореи.

Потребители также начали активнее заказывать товары ушедших брендов через сервисы доставки. Согласно оценке Data Insight и логистического оператора GBS, в 2025 году оборот российского рынка трансграничной интернет-торговли с участием частных лиц может составить 40 млрд руб., прибавив 22,8% год к году, а число заказов — вырасти на 24,4% (см. “Ъ” от 21 мая). В CDEK.Shopping отмечали, что по итогам первого квартала наиболее востребованными у российских потребителей марками стали Uniqlo, Apple, Zara, New Balance и Nike (см. “Ъ” от 9 июня). В конце июня о планах выйти на российский рынок заявил китайский маркетплейс Poizon: в середине месяца он запустил русскоязычную версию.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что российские марки потребители все чаще выбирают не из-за отсутствия альтернатив. В топ-5 производителей одежды по выручке в 2024 году вошли исключительно российские производители, а по числу магазинов в топ-50 брендов они занимают 88%.

Виктория Колганова