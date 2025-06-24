Системный подход к мошенникам

Национальная система платежных карт (НСПК) собирается контролировать долю дроперских счетов в банке и процент мошеннических операций в системе быстрых платежей (СБП). При превышении определенного уровня мошеннических операций банки будут попадать в специальную программу НСПК с перспективой штрафных санкций. Для банков, заблокировавших перевод похищенных мошенниками средств, предлагается ввести премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система быстрых платежей может стать неудобной для темных схем

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Система быстрых платежей может стать неудобной для темных схем

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

23 июня на технологической конференции НСПК представители платежной системы изложили ряд новых мер по борьбе с мошенничеством. В третьем квартале 2025 года планируется запустить программу контроля, в рамках которой для каждого банка будет рассчитываться показатель мошенничества в СБП. В ней 1 базисный пункт (б. п.) будет приравнен к 0,01% мошеннических операций от общего объема трансакций.

Если у банка показатель будет превышать 5 б. п., он попадает в программу НСПК по борьбе с мошенничеством на срок не менее пять месяцев.

Как пояснил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев, «если участник СБП превысил данный уровень неправомерных операций, то совместно с ним разрабатывается план по оптимизации систем управления рисками и антифрод-мониторинга для более качественного выявления и предотвращения неправомерных операций». Если на протяжении определенного периода времени отсутствует положительная динамика, то, по словам господина Дорофеева, со стороны НСПК может быть применена штрафная программа в отношении такого банка.

До конца года НСПК начнет рассчитывать и индекс дропов (карточных счетов, используемых для дробления и вывода похищенных средств), учитывающий количество использованных мошеннических счетов. Для банков, у которых этот индекс будет высоким, также будет разработана программа для исправления ситуации.

Вместе с тем планируется, что за возврат средств в рамках сервиса «Добрая воля» банк, возвративший отправителю средства, которые пытались похитить мошенники, получит премию в размере 5% (но не более 5 тыс. руб.).

НСПК собирается вынести это предложение на совет участников и пользователей платежного рынка. При этом никаких дополнительных комиссий в пользу НСПК предусмотрено не будет. С сентября 2023 года уже действует программа, в рамках которой банки, помогающие остановить мошеннические трансакции, возвращают средства в банк отправителя. К настоящему времени с ее помощью было бесплатно возвращено более 97 млн руб. Теперь банки смогут получить небольшую премию за спасенные от хищения средства. Этот сервис действует в рамках платежной системы «Мир», но банки могут между собой договориться и о сотрудничестве при переводе средств с карт других платежных систем.

АО НСПК было создано 23 июля 2014 года. Является оператором платежной системы «Мир», операционным платежным и клиринговым центром СБП. 100% акций НСПК принадлежит Банку России. Эмиссия карт «Мир» на 1 января 2025 года достигла 400,6 млн штук. Две трети всех карточных операций осуществлялось с их использованием, объем в 2024 году составил 105,9 трлн руб. Последние финансовые показатели НСПК раскрыты только за 2023 год: выручка — 71,9 млрд руб., чистая прибыль — 35,1 млн руб.

Эксперты считают, что индекс дропов будет определяться как доля дроперских карт от общего объема их выпуска. Но МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что банк не может заранее знать, как клиент будет распоряжаться заказанной у него картой. «Вряд ли какие-либо меры со стороны НСПК заставят банки не выдавать карты клиентам, которые имеют на это право»,— указывает он.

Если меры воздействия на банки со стороны НСПК будут очень жесткими, то они могут привести к закручиванию гаек по антифроду так, что у банков перестанет проходить большое количество легитимных операций, указывают эксперты. Такие же перспективы и у программы НСПК по противодействию мошенничеству в СБП, где жесткие меры могут даже дестимулировать банк работать с системой.

Вместе с тем, по мнению господина Войлукова, «с объявленными параметрами практически любому банку будет сложно попасть в эту программу, поскольку порог в 5 б. п. очень сильно завышен».

Для сравнения, Банк России, по его словам, установил планку мошеннических операций как ориентир по кибербезопасности в 0,005%, а реально в 2024 году объем мошенничества находился на уровне 0,0006%. «В программу НСПК по борьбе с мошенничеством в СБП смогут попасть только очень небольшие банки с малым количеством операций»,— считает эксперт. По данным ЦБ, объем операций по СБП в первом квартале 2025 года составил 22,6 трлн руб. (см. “Ъ” от 25 апреля), а объем похищенного через этот канал составил чуть больше 2 млрд руб. (то есть 0,009%).

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что «все эти расчеты и коэффициенты не будут настолько эффективными, как, например, система нулевой ответственности потребителя за мошенничество», когда банк будет нести 100% ответственности за мошенничество, если он будет «осуществлять такие операции и не владеть информацией о конечном получателе средств». Аналогичные действия предусмотрены «в отношении мошеннических операций в правилах международных платежных систем» и частично зафиксированы в законе о НПС в РФ, отмечает он.

Максим Буйлов