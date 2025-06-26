И краснодаром не надо

Закрытие пляжей в Анапе и Темрюке привело к резкому сокращению спроса на поездки в Краснодарский край. Доля региона в гостиничных бронированиях на июль—август за год снизилась более чем на четверть. Путешественники переориентировались на Крым, Калининградскую область, Ставропольский край и популярные зарубежные курорты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований на июль—август на 24 июня составила 17,7%, потеряв 6,4 процентного пункта (п. п), или 26,7% год к году, подсчитали в системе управления гостиничными бронированиями Travelline. В «Островке» оценивают долю Краснодарского края в 13% от объема продаж по России, говоря о снижении на 6,4 п. п. В OneTwoTrip заметили сокращение показателя на 5 п. п, до 12,7%. В «Интуристе» зафиксировали снижение доли Краснодарского края в структуре летних продаж, хотя и называют его незначительным.

Снижение связано с экологической обстановкой и ограничениями в пляжных зонах, поясняют в «Островке». После разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года часть пляжей Анапы, Темрюка и прилегающих районов оказалась непригодна для купания (см. “Ъ” от 22 апреля). Когда часть путешественников все же продолжила купаться в море, местные гостиницы начали просить туристов при заселении подписать уведомление о действующем запрете. Раннего бронирования Краснодарского края в привычных объемах в этом году не было, говорят в туроператоре «Алеан».

Доля непосредственно Анапы в структуре гостиничных бронирований Краснодарского края на июль—август 2025 года, по данным Travelline, сократилась более чем в два раза, с 15,3% до 7,2%.

В «Алеане» говорят, что крупные отели Анапы с хорошей инфраструктурой загружены на 50–60%. Спрос частично стимулируют низкие цены: стоимость размещения в объектах на уровне прошлого года или немного ниже. В Сочи скидки, по данным «Алеана», достигают 10–30%. Объем бронирований сократился на 20% за год.

Хотя в целом средняя стоимость проданной ночи на июль—август в Краснодарском крае, по данным Travelline, за год выросла на 13,5%, до 14,5 тыс. руб., включая дополнительные услуги. В Анапе показатель прибавил 18,3%, до 18,5 тыс. руб. В Сочи зафиксирован рост на 20,8%, до 14,7 тыс. руб. В Azimut Hotels в качестве эффективных мер стимулирования турпотока выделяют дополнительные услуги и различные программы лояльности.

Основным бенефициаром ограничений в Краснодарском крае считается Крым. Но, согласно Travelline, доля направления в структуре продаж размещения в России на июль—август выросла не столь значительно: с 3,6% до 5,1%. В туроператоре «Русский экспресс» отмечают, что продажи туров в Крым за год прибавили 30%. В «Интуристе» замечают, что Крым оказался приоритетным вариантом не для всех туристов за счет ограниченного транспортного сообщения и роста цен на железнодорожные билеты. Средняя стоимость проданной ночи в отелях Крыма в июле—августе, по данным Travelline, составила 13 тыс. руб., прибавив 19,4% год к году.

В «Интуристе» отмечают, что многие туристы переориентировались на Калининград, который также считается пляжным направлением, часть сделала выбор в пользу экскурсионных маршрутов — Казани, Санкт-Петербурга, Москвы. В «Островке» в качестве других популярных курортных альтернатив выделяют объекты на Ставрополье: число бронирований в Ессентуках на лето за год выросло на 7%, в Кисловодске — на 5%.

Дополнительный спрос со стороны российских туристов удалось получить и зарубежным направлениям.

Это стало возможным в том числе из-за укрепления курса рубля, замечают в «Интуристе». В числе потенциальных бенефициаров в компании выделяют ключевые пляжные локации: Турцию, Египет и ОАЭ. Хотя для двух последних сдерживающим фактором в последние несколько недель стало обострение конфликта на Ближнем Востоке (см. “Ъ” от 24 июня).

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова обращает внимание на сохранение роста интереса к азиатским странам. Например, количество летних бронирований во вьетнамском Нячанге за год выросло в два раза. Заметно популярнее, по словам эксперта, стали и многие европейские направления: число бронирований в Барселоне за год выросло на 89%, в Ницце — на 82%, в Валенсии — на 78%. В «Островке» говорят, что спрос на размещение в прибрежных городах Грузии, Батуми и Кобулети прибавил за год 45%. В Баку стали ездить на 28% чаще.

Александра Мерцалова