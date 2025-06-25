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Ветеран СВО займется подготовкой сборных

Романа Гришина назначили руководителем структуры, отвечающей за обеспечение национальных команд

Первым ветераном специальной военной операции (СВО), возглавившим крупную спортивную структуру, стал майор-артиллерист Роман Гришин. Господин Гришин после стажировки в программе «Время героев» у министра спорта РФ Михаила Дегтярева сделал в новой сфере стремительную карьеру. В начале этого года он был назначен заместителем директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, а сейчас стал главой Центра спортивной подготовки сборных команд России — отвечающей за их обеспечение организации с годовым бюджетом более 12 млрд руб.— вместо ушедшего в отставку функционера с громадным опытом Георгия Брюсова.

Ветеран СВО Роман Гришин, назначенный главой ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»

Ветеран СВО Роман Гришин, назначенный главой ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»

Фото: Программа «Время героев»

Ветеран СВО Роман Гришин, назначенный главой ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»

Фото: Программа «Время героев»

О назначении Романа Гришина главой ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) сообщил в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, который с прошлого года совмещает оба ключевых поста в отечественной спортивной отрасли — министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России. Пост был опубликован всего несколько часов спустя после новости об увольнении по собственному желанию прежнего руководителя структуры Георгия Брюсова.

Господин Брюсов, спортивный функционер с очень внушительным бэкграундом, в том числе международным (он, например, является членом исполкома Европейской федерации борьбы (UWW Europe), возглавил ЦСП в 2020 году, заменив осужденного по уголовному делу о растрате на семь лет предшественника Александра Кравцова. Отставка Георгия Брюсова состоялась через день после доклада заместителя председателя Счетной палаты РФ Галины Изотовой на заседании Комитета по физической культуре и спорту РФ. В нем она рассказала об итогах проверки деятельности Министерства спорта и подконтрольного ему ЦСП, выявившей 28 нарушений и недостатков на общую сумму 2,8 млрд руб. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сложившейся в структуре, рассказал, что Георгия Брюсова «и в самом деле проверяющие замучили в какой-то момент так, что для них пришлось освобождать отдельный комитет», добавив, что на «натянутые отношения господина Брюсова с министром невозможно было не обратить внимания». При этом для собеседника “Ъ” имя его преемника стало «абсолютной неожиданностью».

В этом нет ничего странного.

В спортивной отрасли родившийся в 1991 году Роман Гришин появился совсем недавно. Он оказался первым ветераном специальной военной операции, которому доверили значимую спортивную структуру.

В Tеlegram-канале господина Гришина говорится, что в 2013 году он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. В СВО Роман Гришин участвовал с самого ее начала, получил тяжелое ранение и был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

В мае прошлого года гвардии майор оказался участником программы «Время героев» и стажировку проходил под руководством Михаила Дегтярева. Роман Гришин писал, что «его поддержка и советы, внимание станут залогом выполнения обязанностей на новом посту». Им в феврале стал пост заместителя директора по развитию инновационных видов спорта Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва». В спортивных кругах его называют «юношеским ЦСП». Однако, как выяснилось, должность была лишь трамплином к еще более важной.

Задачи ЦСП Михаил Дегтярев, по сути, описал в заявлении, посвященном своему неординарному кадровому решению, как «обеспечение сборных команд России всем необходимым: от авиабилетов до экипировки».

В нем же он исчерпывающе описал финансовые ресурсы «большой организации в экосистеме Минспорта», указав, что «ее ежегодный бюджет составляет не менее 12 млрд руб.», и напомнив, что «члены всех сборных команд России, все тренерские штабы — сотрудники ЦСП, их работодатель российское государство в лице Минспорта». Господин Дегтярев отметил, что в период учебы и практики в Министерстве спорта Роман Гришин «проявил себя как целеустремленный и деловой человек с хорошими задатками руководителя», а за минувший год «заметно усилил свои компетенции, зарекомендовал себя как грамотный управленец и проявил стремление расти по карьерной лестнице».

Спортивный менеджер Андрей Митьков, комментируя карьерный взлет господина Гришина, подчеркнул, что его ждет «сложная и масштабная работа», с которой, как считалось раньше, «может справиться только человек с колоссальным опытом и доскональным знанием спортивного сообщества, погруженный в среду»: «Это тренировочные сборы, выезды на соревнования, билеты, питание, зарплаты, ставки, документы на выделение миллионов и десятков миллионов рублей. И надо быть всегда на связи, потому что в любой момент может позвонить тренер или президент федерации с просьбой решить вопрос. А решить нужно оперативно и объективно». Эксперт предположил, что, возможно, одной из причин назначения Романа Гришина было как раз желание иметь на посту главы ЦСП равноудаленного от спортивных функционеров и беспристрастного человека, не связанного личными связями и симпатиями.

Арнольд Кабанов

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