Ветеран СВО займется подготовкой сборных

Первым ветераном специальной военной операции (СВО), возглавившим крупную спортивную структуру, стал майор-артиллерист Роман Гришин. Господин Гришин после стажировки в программе «Время героев» у министра спорта РФ Михаила Дегтярева сделал в новой сфере стремительную карьеру. В начале этого года он был назначен заместителем директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, а сейчас стал главой Центра спортивной подготовки сборных команд России — отвечающей за их обеспечение организации с годовым бюджетом более 12 млрд руб.— вместо ушедшего в отставку функционера с громадным опытом Георгия Брюсова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран СВО Роман Гришин, назначенный главой ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»

Фото: Программа «Время героев» Ветеран СВО Роман Гришин, назначенный главой ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»

Фото: Программа «Время героев»

О назначении Романа Гришина главой ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) сообщил в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, который с прошлого года совмещает оба ключевых поста в отечественной спортивной отрасли — министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России. Пост был опубликован всего несколько часов спустя после новости об увольнении по собственному желанию прежнего руководителя структуры Георгия Брюсова.

Господин Брюсов, спортивный функционер с очень внушительным бэкграундом, в том числе международным (он, например, является членом исполкома Европейской федерации борьбы (UWW Europe), возглавил ЦСП в 2020 году, заменив осужденного по уголовному делу о растрате на семь лет предшественника Александра Кравцова. Отставка Георгия Брюсова состоялась через день после доклада заместителя председателя Счетной палаты РФ Галины Изотовой на заседании Комитета по физической культуре и спорту РФ. В нем она рассказала об итогах проверки деятельности Министерства спорта и подконтрольного ему ЦСП, выявившей 28 нарушений и недостатков на общую сумму 2,8 млрд руб. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сложившейся в структуре, рассказал, что Георгия Брюсова «и в самом деле проверяющие замучили в какой-то момент так, что для них пришлось освобождать отдельный комитет», добавив, что на «натянутые отношения господина Брюсова с министром невозможно было не обратить внимания». При этом для собеседника “Ъ” имя его преемника стало «абсолютной неожиданностью».

В этом нет ничего странного.

В спортивной отрасли родившийся в 1991 году Роман Гришин появился совсем недавно. Он оказался первым ветераном специальной военной операции, которому доверили значимую спортивную структуру.

В Tеlegram-канале господина Гришина говорится, что в 2013 году он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. В СВО Роман Гришин участвовал с самого ее начала, получил тяжелое ранение и был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

В мае прошлого года гвардии майор оказался участником программы «Время героев» и стажировку проходил под руководством Михаила Дегтярева. Роман Гришин писал, что «его поддержка и советы, внимание станут залогом выполнения обязанностей на новом посту». Им в феврале стал пост заместителя директора по развитию инновационных видов спорта Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва». В спортивных кругах его называют «юношеским ЦСП». Однако, как выяснилось, должность была лишь трамплином к еще более важной.

Задачи ЦСП Михаил Дегтярев, по сути, описал в заявлении, посвященном своему неординарному кадровому решению, как «обеспечение сборных команд России всем необходимым: от авиабилетов до экипировки».

В нем же он исчерпывающе описал финансовые ресурсы «большой организации в экосистеме Минспорта», указав, что «ее ежегодный бюджет составляет не менее 12 млрд руб.», и напомнив, что «члены всех сборных команд России, все тренерские штабы — сотрудники ЦСП, их работодатель российское государство в лице Минспорта». Господин Дегтярев отметил, что в период учебы и практики в Министерстве спорта Роман Гришин «проявил себя как целеустремленный и деловой человек с хорошими задатками руководителя», а за минувший год «заметно усилил свои компетенции, зарекомендовал себя как грамотный управленец и проявил стремление расти по карьерной лестнице».

Спортивный менеджер Андрей Митьков, комментируя карьерный взлет господина Гришина, подчеркнул, что его ждет «сложная и масштабная работа», с которой, как считалось раньше, «может справиться только человек с колоссальным опытом и доскональным знанием спортивного сообщества, погруженный в среду»: «Это тренировочные сборы, выезды на соревнования, билеты, питание, зарплаты, ставки, документы на выделение миллионов и десятков миллионов рублей. И надо быть всегда на связи, потому что в любой момент может позвонить тренер или президент федерации с просьбой решить вопрос. А решить нужно оперативно и объективно». Эксперт предположил, что, возможно, одной из причин назначения Романа Гришина было как раз желание иметь на посту главы ЦСП равноудаленного от спортивных функционеров и беспристрастного человека, не связанного личными связями и симпатиями.

Арнольд Кабанов