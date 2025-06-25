СПЧ призвал высылать из России мигрантов, не отдающих детей в школы

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал высылать из России иностранных граждан, чьи дети не ходят в школу. Он отметил, что в России, как и во многих странах Средней Азии, за нарушение права ребенка на образование родителей могут лишить прав. Но иностранцы приезжают в Россию и «не считают нужным отдавать ребенка в школу».

«У нас же таким образом нарушаются права сотен тысяч детей, находящихся на территории России. Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода»,— считает господин Фадеев. Его слова приводит пресс-служба СПЧ.

В пресс-службе совета также сослались на данные МВД, согласно которым в России находится более 785 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан. При этом число иностранных детей, обучающихся в школах, составляет 192,2 тыс. (24,5% общего числа).

Полина Мотызлевская