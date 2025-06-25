Блок платежом красен

В Гааге завершился саммит НАТО, который стал первой встречей лидеров альянса после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Саммит этого года кардинально отличался от прошлогодней встречи в Вашингтоне и прошел в новом для альянса формате «политического минимализма» с непривычно короткой программой и без участия в его работе президента Зеленского. Это позволило членам НАТО продемонстрировать единство при сохранении американского лидерства. Кроме того, впервые с 2022 года альянс отказался от обсуждения военной помощи Украине и ее членства в НАТО, а также включения в итоговое коммюнике пункта об осуждении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп заявил, что покидает саммит НАТО «другим человеком», потому что понял, что лидеры государств--членов альянса «действительно любят свои страны и хотят их защитить»

Фото: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP / AFP Дональд Трамп заявил, что покидает саммит НАТО «другим человеком», потому что понял, что лидеры государств--членов альянса «действительно любят свои страны и хотят их защитить»

Фото: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP / AFP

Ежегодная встреча лидеров государств—членов НАТО, проходившая 24–25 июня в Гааге, по всем параметрам стала самой непредсказуемой и нетипичной в истории альянса.

Вместо привычной демонстрации растущих амбиций мирового лидерства, участники саммита вместе с его хозяином, генсеком НАТО Марком Рютте, на этот раз решали гораздо более прагматичную, но при этом весьма непростую задачу. Этой задачей стало предотвращение скандала или конфликта с президентом Трампом, способным одним незапланированным жестом или резким заявлением вызвать шок западных союзников и в любой момент нарушить ход встречи.

Подтверждением того, что Дональд Трамп, вернувшийся в кресло главы Белого дома, приехал «командовать парадом» НАТО в Гааге, стало заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«Я бы назвал это саммитом Трампа, потому что это уходит к 2018 году и его первой администрации. Он бросил вызов НАТО, запустил ряд эмоций, ряд событий, которые заставили наших европейских партнеров тратить больше на оборону»,— заявил Марко Рубио в интервью изданию Politico

Одной из «больших проблем» Марко Рубио при этом назвал отказ Испании, несмотря на давление Вашингтона, увеличить расходы на оборону. Премьер-министр Испании Педро Санчес, который не поддерживал американское предложение увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году, во время группового фото лидеров альянса в Гааге демонстративно встал в стороне от всех. Ранее о решении Мадрида не повышать расходы премьер Санчес в официальном письме уведомил генсека Рютте.

В этой ситуации Марк Рютте направил все свои усилия на то, чтобы с первой минуты обхаживать президента Трампа и следить за тем, чтобы тому на саммите было комфортно. Он с удовольствием сообщил журналистам, что на торжественном приеме для участников саммита от имени короля и королевы Нидерландов Трамп был «в отличном настроении».

На самом приеме генсек тоже как мог хвалил главу Белого дома за то, что тот настоял на повышении расходов на оборону стран—членов альянса. «Военные расходы НАТО выросли на триллион долларов за последние десять лет, и это благодаря вам, президент Трамп. Благодаря тому, что вы толкали нас вперед. Теперь они увеличатся еще на триллионы долларов»,— заявил Марк Рютте. Ранее он дал понять, что никакой дискуссии на саммите по этому вопросу не планируется, поскольку итоговое заявление с решением о повышении военных расходов с нынешних 2% ВВП до 5% к 2035 году было полностью согласовано еще в понедельник.

В свою очередь, Дональд Трамп еще во вторник опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от генсека Рютте, где тот поздравил его с «решительными» действиями в Иране, на которые больше никто не мог отважиться, и назвал президента США «дорогим Дональдом».

После такого обмена любезностями между Рютте и Трампом лидерам НАТО оставалось лишь подписать в среду подготовленное заранее итоговое заявление саммита и сделать несколько политических заявлений.

Учитывая, что основная рабочая программа встречи лидеров НАТО состояла из одного трехчасового пленарного заседания, у каждого из 32 участников саммита было всего лишь около пяти с половиной минут на выступление.

Комментируя достигнутую странами альянса договоренность об увеличении военных расходов до 5% национальных ВВП, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер с гордостью заявил о том, что президент Трамп сумел переложить ответственность за обеспечение неядерной безопасности Европы на сам континент. «Президенты США со времен Эйзенхауэра говорили Европе, что ей необходимо взять на себя обеспечение своей безопасности. А президент Трамп этого добился»,— заявил Мэттью Уитакер телеканалу Fox News. «Это, вероятно, одна из крупнейших внешнеполитических побед нынешней администрации, да и вообще любой администрации США»,— добавил господин Уитакер.

Еще одной победой президента Трампа можно считать то, что по его инициативе, которую поддержал ряд европейских членов НАТО, к участию в рабочей сессии не был допущен президент Зеленский. Традиционный вопрос о членстве Украины в НАТО изначально был снят с повестки дня.

Как пояснил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Владимиру Зеленскому было отказано в участии в работе саммита НАТО по настоянию США, Турции, Словакии и Венгрии. «То, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО,— главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО»,— заявил Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).

Финальным аккордом саммита НАТО в Гааге стала состоявшаяся на его полях в среду вечером закрытая встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Избегавший контактов с украинским президентом и настоявший на его неучастии в работе саммита американский лидер, тем не менее, в последний момент счел нужным встретиться с ним с глазу на глаз после завершения официальной программы саммита.

Отвечая на вопрос журналистов, о чем он намерен говорить, президент Трамп накануне сообщил, что он будет обсуждать «некоторые сложности» Зеленского, так и не раскрыв, что он имеет в виду.

По итогам беседы, продлившейся более 40 минут, президент Зеленский назвал ее «продолжительной и содержательной». «Мы обсуждали, как добиться прекращения огня и настоящего мира. Мы говорили о том, как защитить наших людей»,— отметил Зеленский, добавив, что он «удовлетворен беседой и благодарен Трампу».

Однако сам президент Трамп поспешил дезавуировать версию своего украинского собеседника. «Я не обсуждал прекращение огня с Зеленским. Я просто хотел посмотреть, как у него дела»,— сообщил он. Впрочем, как следовало из его заявления, на этот раз встреча с Зеленским прошла без скандала. «У нас были тяжелые времена, но он был очень мил, он не мог быть даже более милым, чем был. Я был очень рад его видеть, это была чудесная встреча. Это чудесное время, чтобы окончить войну»,— добавил он, после саммита НАТО в Гааге явно пребывая в хорошем настроении.

Сергей Строкань